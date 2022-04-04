Van'da 125 çiftçiye 52 ton buğday tohumu dağıtıldı

Bitkisel üretimi geliştirme projesinin alt projesi olan tarım arazilerinin etkinleştirilmesi projesi çerçevesinde Van Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi ortaklığından yürütülen "Van ili Atıl Arazilere Yazlık Buğday Ekimi" projesi çerçevesinde Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım işletmesinden temin edilen Ceyhan 99 sertifikalı buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Tohum dağıtımı programında bir açıklama yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Aslanbay, 'İlçe tarım ve Orman Müdürlüğümüze başvuruda bulunan çiftçilerimizden arazisi uygun olan ve gerekli şartları sağlayan 125 çiftçimize 2 bin 600 dekar araziye ekilmek üzere yüzde 75’i hibe olan 52 ton buğday tohumunu çiftçilerimize dağıtımını gerçekleştirdik“ dedi.iha