Van'da 109 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 16, Başkale'de 17, Çatak’ta 38, Gevaş’ta 11, Gürpınar’da 25, Tuşba 2 olmak üzere toplam 109 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.iha