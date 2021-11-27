Van, çevre yoluna kavuşuyor! Tarih verildi...

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yılan hikayesine dönen çevre yolu ihalesini alan firmanın 150 iş günü içerinde işi bitireceğini söyledi.

ÇEVRE 27.11.2021, 14:29 27.11.2021, 15:15
Van, çevre yoluna kavuşuyor! Tarih verildi...

Van'ın kronikleşmiş sorunlarının başında gösterilen ve 8 yıl aradan sonra yeniden yapımına başlanan çevreyolu projesinin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Van'ın ulaşım problemini büyük ölçüde rahatlatacak çevreyolu çalışmaları, Gökçenay Grup tarafından yürütülüyor. Uzunluğu Edremit ilçe sınırından başlayan, İpekyolu’nda devam eden ve Tuşba ilçesindeki Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde son bulan çevre yolu, alt ve üst geçitlerle donatılıyor.

“Hukuki sorunları çözüldü”

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van çevre yolunun daha önce bir yılan hikayesine dönüştüğünü anımsattı. İki yıl önce kurulan komisyonla sorunun çözümü için hızlı adımlar atıldığını ifade eden Vali Bilmez, “İki yıl önce bir komisyon kurduk. Bu komisyonda, Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 17'inci Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit, İpekyolu ve Tuşba belediyeleri ile milletvekilleri yer aldı. Bürokratik işlemeleri adım adım takip ettik. Çevre yolu için 18'inci Madde uygulaması vardı ve bu bitti. Yine Devlet Su İşlerinin toplulaştırma alanı vardı ve bu da bitirildi. Yolunun yapılacak zeminin hukuki sorunları çözüldü. Böylelikle yer, Karayollarına teslim edildi” dedi.

“Çevre yolunun ihale bedeli 600 milyon TL’dir”

Yüklenici firma tarafından yolun ilk etabının 150 iş gününde bitirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Bilmez, “Karayolları ihalesini yaptı ve güçlü bir firma da ihalesini aldı. Firma, 150 iş günü içerisinde bu işi bitirecek. Çevre yolunun ihale bedeli yaklaşık 600 milyon TL’dir. Yol bitince maliyeti daha da yüksek olur. İçinde alt ve üst geçitlerin olduğu bir yol olacak. Bu yol üniversiteden başlayıp Edremit ilçesinde sahil yoluna inmektedir” diye konuştu.

Beklentilerinin çevre yolunun devamı olan ve Gürpınar-Gevaş kavşağına bağlanacak 19 kilometrelik Edremit çevre yolunun da yapılması olduğunu kaydeden Bilmez, çevre yolunun hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.İHA

Yorumlar (10)
SİRECATTİN 17 saat önce
ALAVERE DALAVERE KÜRT HESO NÖBETE VALLAHİ BUDA YALAN KAÇ YÜZ DEFA AHA BİTİ BİTECEK DENDİ HALA AYNI YERDEYİZ. UMUTSUZ VAKA
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18.madde mağduru 16 saat önce
Vatandaşın Arazisine hazineyi ortak ederekmi yapacaksınız Allah hakkımızı yedirmesin size...
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BelMdcln6565 14 saat önce
Danıştay 18.madde haksızlık dedi Danıştay kararı bağlayıcı olmasına rağmen tanımadınız hukuka karşı çıktınız kanuna karşı çıktınız Van halkı mağdur arsamızın neredeyse yarısına el koydunuz perişan ettiniz.Van 1.500.000 luk bir şehir ama ne çevre yolu var ne otogarı ne tramvay yolu ne stadı hiçbirşeyi yok Yazıklar olsun Van akape milletvekillerine .akşamdan sabaha kadar işler ancak aşiretçilik.Vanlı olamadınız..
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Lazımdeğil 14 saat önce
18. Maddenin insafına bu halkı bırakan milletvekilleri ve idarecilere yazıklar olsun. Milletin dişinden artırdığı araziye %40 oranında devlet el koyuyor. Yiyorsa batıda bir şehirde yapsınlar bunu. Memlekin sahibi yok.
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Murat aslan 13 saat önce
Bu çevre kaç Vali kaç belediye başkanı değiştirdi onlar bitti bu yol bitmedi önümüzde ki asır bitecek gibi xerli olsun
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Tipitip 12 saat önce
Ne acelesi vardı. Seçime bir sene vardı zaten. Reis tekrardan müjdesini verirdi. Stadyum ve otogar gibi
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BelAn656506 11 saat önce
Danıştay 18.madde haksızlık dedi Danıştay kararı bağlayıcı olmasına rağmen tanımadınız hukuka karşı çıktınız kanuna karşı çıktınız Van halkı mağdur arsamızın neredeyse yarısına el koydunuz perişan ettiniz.Van 1.500.000 luk bir şehir ama ne çevre yolu var ne otogarı ne tramvay yolu ne stadı hiçbirşeyi yok Yazıklar olsun Van akape milletvekillerine .akşamdan sabaha kadar işler ancak aşiretçilik.Vanlı olamadınız..
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Nergiz Saner 10 saat önce
Şehirlerarası otobüslerin Yüzüncü Yıl Üniversitesine gelmesi çok iyi oldu. 30 bin öğrenci memleketlerinden bindiği otobüsle okullarına direkt gelebilecek.
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