Van çevre yoluna kavuşuyor! Çevre Yolu’nun temeli yarın atılacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ulaşımın yanı sıra bölgesel kalkınmayı da sağlayacak Van Çevre Yolu’nun temelinin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle atılacağını duyurdu. Van Çevre Yolu’nun şehir içi trafik yoğunluğunu rahatlatacağını kaydeden Bakanlık, “Başta Van olmak üzere bölgedeki merkezlerin uluslararası yol ağına kesintisiz, kısa süreli ve konforlu erişimi sağlanacak” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Van Çevre yolu ile ilgili yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her bir köşesinde şantiyelerdeki çalışmaların 7/24 devam ettiği kaydedilen açıklamada, bu projelerden birinin de Van Çevre Yolu olduğuna dikkat çekildi.

"Van Çevre Yolu, 41 kilometre uzunluğunda olacak"

Van Çevre Yolu’nun temelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımlarıyla yarın atılmasının planlandığı belirtilen açıklamada, Edremit’ten başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş Yolu’na bağlanan Van Çevre Yolu’nun, 41 kilometre uzunluğunda olduğu ifade edildi.

"Van Çevre yolu, bölgesel kalkınmaya da katkıda bulunacak”"

Açıklamada, “Kentin şehir içi trafik yoğunluğunu rahatlatacak çevre yolu, Kurubaş mevkiinde Hakkari Yolu’na, Beyüzümü mevkiinde Özalp-Saray-Kapıköy Sınır Kapısı Yolu’na bağlanacak. Başta Van olmak üzere bölgedeki merkezlerin uluslararası yol ağına kesintisiz, kısa süreli ve konforlu erişimi sağlayacak. Çevre Yolu ile aynı zamanda yeni yaşam ve üretim alanları da şehre kazandırılacak. Ulaşımın yanı sıra ticaret ve yerleşimi de hareketlendirecek Van Çevre yolu, bölgesel kalkınmaya da katkıda bulunacak” denildi.