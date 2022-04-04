Van Büyükşehir’den ‘Sokak hayvanları koruma günü’ etkinliği
Van Büyükşehir Belediyesi ‘4 Nisan Sokak Hayvanları Koruma Günü’ nedeniyle etkinlik düzenledi.
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezin de gerçekleştirilen etkinliğe hayvanseverler katıldı. Programa katılanlar ilk olarak Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini gezip buradaki hayvanların tedavilerini ve yapılan çalışmaları yerinde gördü. Daha sonra hayvanseverler merkezde bulunan sokak hayvanlarını besledi.
Öğrenciler sokak hayvanlarıyla güzel vakit geçirdi
Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi Gelecek nesillere hayvan sevgisinin aşılanması için öğrencileri de Sokak Hayvanlarıyla buluşturdu. Namık Kemal İlköğretim okulundan gelen 100 öğrenci, sokak hayvanları ile güzel vakit geçirdi. Öğrencilere hayvan hakları, hayvanlardan bulaşan hastalıklar ve yaralı sokak hayvanlarına nasıl davranmaları konularında bilgiler verildi. Eğitim sonunda ise öğrenciler barınağı gezme imkanı buldu.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|33
|74
|2. 1461 Trabzon FK
|33
|67
|3. Bodrumspor
|33
|64
|4. Sivas Belediyespor
|33
|57
|5. Afjet Afyonspor
|33
|56
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|33
|56
|7. Çorum FK
|33
|55
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|32
|53
|9. Somaspor
|32
|49
|10. İnegölspor
|33
|49
|11. Ankaraspor
|33
|47
|12. Etimesgut Belediyespor
|33
|40
|13. Diyarbekirspor
|33
|38
|14. Serik Belediyespor
|33
|36
|15. Sarıyer
|33
|36
|16. Adıyaman FK
|33
|35
|17. Turgutluspor
|33
|31
|18. Ergene Velimeşespor
|33
|28
|19. Niğde Anadolu FK
|33
|22
|20. Kahramanmaraşspor
|33
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|31
|71
|2. Konyaspor
|31
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|31
|52
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Beşiktaş
|31
|47
|8. Hatayspor
|30
|47
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Kasımpaşa
|31
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|31
|40
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|31
|27
|19. Rizespor
|31
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|29
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|29
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Tottenham
|30
|54
|5. Arsenal
|28
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|30
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|9. Leicester City
|28
|37
|10. Aston Villa
|30
|36
|11. Southampton
|30
|36
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|30
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|28
|25
|18. Watford
|30
|22
|19. Burnley
|28
|21
|20. Norwich City
|30
|18