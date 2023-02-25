Van Büyükşehir, konteyner kentte oturma bankları kurdu

Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Malatya’da hayatın normale dönmesi için çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor. Depremlerden etkilenen vatandaşlar için oluşturulan geçici barınma alanlarında da vatandaşların ihtiyaçları gözetilerek iyileştirmeler yapılıyor.

Bu kapsamda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatları doğrultusunda Beydağı konteyner kentine Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Van'dan 3 TIR ile getirilen yaklaşık bin adet oturma bankı, konteyner kent sokaklarına kuruluyor. Konteyner kentin her sokağına bırakılan banklar depremzede vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Van Bölge Gazetesi