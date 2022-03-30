Van Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere çevre eğitimi
Van Büyükşehir Belediyesinin okullarda çevre eğitimleri devam ediyor.
Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde okuyan öğrencilere uygulamalı olarak bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü, çalışmalar çerçevesinde öğrencilere sıfır atık hareketinin desteklenmesi ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri gibi konularda bilgiler verdi.
Tuşba ilçesine bağlı Yeşilsu Mahallesi’ne giden ekipler, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte sahada temizlik çalışması yapıp fidan dikti.
Yapılan etkinliğin ardından öğrenciler hatıra fotoğrafı çekti.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|32
|71
|2. 1461 Trabzon FK
|32
|67
|3. Bodrumspor
|32
|61
|4. Sivas Belediyespor
|32
|56
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|32
|56
|6. Afjet Afyonspor
|32
|53
|7. Çorum FK
|32
|52
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|31
|52
|9. Somaspor
|31
|49
|10. İnegölspor
|32
|48
|11. Ankaraspor
|32
|47
|12. Etimesgut Belediyespor
|32
|37
|13. Serik Belediyespor
|32
|36
|14. Diyarbekirspor
|32
|35
|15. Sarıyer
|32
|33
|16. Adıyaman FK
|32
|32
|17. Turgutluspor
|32
|31
|18. Ergene Velimeşespor
|32
|28
|19. Niğde Anadolu FK
|32
|21
|20. Kahramanmaraşspor
|32
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17