Van Büyükşehir Belediyesi yasaklı ırk köpekleri ücretsiz kısırlaştıracak

Van Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan tehlike arz eden hayvan ırkları ile ilgili genelge kapsamında Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa ırklarına ek olarak American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpekleri ücretsiz kısırlaştıracak. Bakanlığın 5199 sayılı kararında bu ırkların kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacağı, halkın yoğun bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklara sokulamayacağı bu kurallara uymayanlara ise 11 bin TL idari para cezası verileceği belirtilmişti.

Karar sonrası Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı da harekete geçerek tehlike arz eden yasaklı ırk köpek sahiplerine destek amacıyla bu tür köpeklerin kısırlaştırması ve mikroçip takma işlemini ücretsiz yapacak. 13 Ocak 2022 tarihine kadar Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen köpekler burada kısırlaştırılıp sahiplerine teslim edilecek.

Kısırlaştırılan ve mikroçip takılan köpeklerin kayıt altına alınma işlemi ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Bu köpek türlerin mutlaka kayıt altında tutulması gerektiğini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, "Tehlikeli ırk diye belirlenen köpekler için son kısırlaştırma tarihi 13 Ocak olarak belirlendi. Bizde kentimizdeki bu köpeklerin daha hızlı kayıt altına alınabilmesi için böyle bir çalışma başlattık. Bu hizmetimizi tamamen ücretsizdir. Elinde bu tür köpek bulunan vatandaşlarımızın bize ulaşmasını istiyoruz” dedi.iha