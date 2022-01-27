Van Büyükşehir Belediyesi harekete geçti! Van’ın iki hasarlı binası yıkılıyor
Van Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde tehlike arz eden iki hizmet binası için yıkım kararı aldı.
Van’da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde yaşanan depremlerde hasar gören büyükşehir belediyesine ait atıl durumdaki iki bina için yıkım kararı alındı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in talimatıyla çalışmaya başlayan Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı, binaların yıkımı için ihaleye çıktı.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda açık artırma usulü ile yapılan ihaleler sonucunda Ulu Camii civarında yer alan belediye iş merkezi ile Ahmed-i Hani Kültür Parkındaki eski VASKİ hizmet binasının yıkımına başlanacak. Uzun zamandır Van gündeminde olan yıkımı bir türlü gerçekleştiremeyen binaların yıkılmasına karar verilmesi esnaf ve vatandaşları da memnun etti.İHA
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