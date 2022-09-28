Van Büyükşehir Belediyesi Gürpınar’da 13 kilometrelik asfalt yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi yüz ölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük ilçesi olan Gürpınar’daki yol ağını daha konforlu hale getirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

13 ilçede olduğu gibi Gürpınar’da da sezon başından bu yana hummalı bir şekilde çalışan Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri 13 kilometrelik Mollahüseyin ve Tutmaç mahalle yollarını asfaltladı. Daha önce stabilize olan ve ciddi anlamda tahrip olan yollarda toprak işleri, sanat yapıları ve PMT serimi yapıldı.

Ardından Bitümlü Sıcak Asfalt (BSK) yapılan yollar daha konforlu ve güvenli hale getirildi. Çalışmaları tamamlanan yollarda Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yol çizgi çalışması da yapılacak. Ayrıca sezon başından bu yana ilçede yoğun bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, bir yandan asfalt çalışmalarını yaparken, bir yandan da stabilize, genişletme, reglaj, kutubaks gibi yol altyapı çalışmaları yapıyor.