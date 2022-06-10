Van Büyükşehir Belediyesi duyurdu! Van'da o caddeler trafiğe kapatılacak
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre; Kültür Kavşağından İpekyolu Kavşağına kadar olan Maraş Caddesinde, yol şerit çizgileri ve yaya geçidi çizgileri boyama faaliyetlerinden dolayı caddelerin araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada "Bu akşam (10.06.2022) saat 20.00 itibariyle, Milli Egemenlik Caddesi (İkizler Kavşağı) Kavşağından, Erek Dağı Caddesi Divan Hayat Hastanesi Kavşağına kadar olan Milli Egemenlik Caddesinde, yol şerit çizgileri ve yaya geçidi çizgileri boyama faaliyetleri gerçekleştirileceğinden, cadde araç trafiğine kapatılacaktır. Çalışmalara engel olmaması adına park etmiş araç sürücülerimize önemle duyurulur." Denildi.
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