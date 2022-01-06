Van Büyükşehir Belediyesi çetin kış şartlarına meydan okuyor

7/24 çalışan ekipler mahalle ve mezra yollarının kapalı kalmaması için yoğun mesai harcıyor. Kent genelinde 650 personel ve 250 araçla karla mücadele yürüten ekipler, 693 mahalle ve bağlı yerleşimlerdeki 6 bin kilometrelik yol ağında canla başla çalışıyor.

Gürpınar ilçesi 2 bin 500 rakımlı Norduz bölgesinde karla mücadele çalışması yapan Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, tipi nedeniyle kapanan 9 mahalle ve 8 mezra yolunu açmak için var gücüyle çalışıyor. Ekipleri en çok zorlayan ise yüksek bölgelerde etkili olan tipinin açılan yolları tekrar trafiğe kapatması.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını belirten Gürpınar Kırkgeçit Şantiye Şefi Rıdvan Yaşar, yaklaşık 2 bin 500 rakımlı Norduz bölgesinde yoğun bir karla mücadele çalışması yürüttüklerini ifade ederek, “Vatandaşlarımızın ulaşımının sağlanması için kapalı olan mahalle ve mezra yollarımızı açmaya çalışıyoruz.

Daha önce aylarca kapalı kalan yollarımızı şimdi günü birlik olarak açıyoruz. Özellikle tipi olan bölgeler bizi zorluyor. Çünkü açtığımız yollar kısa sürede kapanabiliyor. Bunun için ayrıca bir çalışma yapmak zorunda kalıyoruz. Kırkgeçit bölgesinde 15 iş makinasıyla gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Kent merkezi ve 13 ilçede yaşanabilecek kar yağışı tipi ve don olaylarına karşı da gerekli tedbirleri alan ekipleri, ayrıca yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor.iha