Van Büyükşehir Belediyesi 2022’de yol devrimi yaptı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, sıcak asfaltın yanı sıra 10 kilometre sathi kaplama, 566 kilometre stabilize, 24 kilometre asfalta hazırlama, 7 bin 17 metre koruge boru, 21 bin 38 metre baks, taş dolgu, beton bariyer yapımı çalışmaları gerçekleştirdi.

Sahil Yolu Projesi'ni sürdüren belediye ekipleri, Tuşba ilçesindeki Yaşar Kemal Parkı ile Edremit ilçesindeki Uyguma Oteli arasındaki yaklaşık 10 kilometrelik bölümü bitme aşamasına getirdi. Kent trafiğini rahatlatacak olan 30 metre genişliğindeki sahil yolunda dolgu, sathi kaplama ve beton bariyer çalışmaları tamamlandı.

Van Gölü sahiline alternatif ulaşım sağlayan Eski Kale Yolu'nu da yenileyen belediye ekipleri, Hatuniye Caddesi'nin devamı niteliğindeki 2 kilometrelik yolu, sahil yolu ile birleşerek Edremit ve Tuşba ilçelerine daha rahat ulaşılmasını sağladı.

Yıl boyunca 13 ilçede 190 kilometre sıcak asfalt ve beton yolu tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle yollarının altyapısını güçlendirilmesi ve daha konforlu hale getirilmesi konusunda da birçok projeyi hayata geçirdi.

Ekipler, 566 kilometre stabilize, 1017 metre koruge boru, 4 bin 564 metre büz, 21 bin 38 metre baks başta olmak üzere 187 kilometre ham yol, 1025 kilometre genişletme ve iyileştirme çalışması yaptı.AA