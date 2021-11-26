Van Büyükşehir Belediyesi 1 yılda 30 bin fidanı toprakla buluşturdu

Yeşil alan, park ve ağaçlandırma çalışmalarıyla kent merkezini yeşille buluşturan Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde bulunan ağaçlandırma alanında da çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından Kurubaş mevkiinde 600 dönüm arazi üzerinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarını takip eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, dikilen ağaçlarla Van’ı daha yeşil bir görünüme kavuşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Fidan dikim çalışmalarında yer alan Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, mevcut yeşil alanları koruma ve arttırma adına bu sene yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, ‘‘Edremit ilçemizde bulunan Fidanlık Parkımız ile şehrimize çok ciddi bir yeşil alan kazandırdık. Kent merkezimizde bu sene 7 bini aşkın ağaç dikerken, Kurubaş bölgesinde 600 dönümlük arazimiz üzerinde sadece bu yıl 23 bin fidanı toprakla buluşturduk. Ağaçlandırma çalışmalarımız 2022 yılı içerisinde de güçlü bir şekilde devam edecek’’ şeklinde konuştu.İHA