Valilik'ten Van için yağış ve sel uyarısı!

Valilikten yapılan açıklamada, “Önümüzdeki bir hafta boyunca öğle saatleri ve sonrasında bölgemiz genelinde bölgesel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara bağlı olarak özellikle dağlık alanlarda yıldırım düşmesi dere yataklarında ani sel ve su baskınına karşı arazideki (hayvancılık ve zirai faaliyetlerde bulunan) vatandaşların yüksek ve açık alanlarda bulunmamaları önem arz etmektedir.

Bölgemizde gerçekleşebilecek gök gürültülü yağışlar hususunda; Vatandaşlarımız etraflarında hızlı gelişen ve kararan bulutlarla birlikte kuvvetli rüzgar, kuvvetli yağışla birlikte, şimşek, yıldırım ve gök gürültüsü fark ettiklerinde; kapalı alanlara gitmeleri gerekmektedir. ıldırım,sel ve su baskınlarına karşı Ağaç altı, tepe noktaları ve dere yataklarına yakın bölgelerde durulmaması ve bu gibi havalarda şemsiye kullanılmaması ve cep telefonu kullanmama hususlarına dikkat etmeleri can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir.

ŞEHRİVAN GAZETESİ