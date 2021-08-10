Vali Bilmez, atık su arıtma tesisini inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kısa bir süre önce devreye alınan Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulundu.

ÇEVRE 10.08.2021, 18:37
Vali Bilmez, atık su arıtma tesisini inceledi

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katıldığı törende hizmete giren İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’ni gezen Vali Mehmet Emin Bilmez, tesisin işleyişi ile ilgili Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan’dan bilgi aldı. Tesis içerisinde bir süre incelemelerde bulunan Vali Bilmez, ön arıtma, kum tutucu, biyo fosfor havuzlar ve çökeltme havuzları gibi alanları tek tek gezerek inceledi.

Tesiste kısa bir toplantı gerçekleştiren Vali Bilmez, daha sonra Şabaniye ve Kurubaş Mahallelerinde bulunan su terfi merkezini gezdi. Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından İskele Mahallesinde 112 dönüm arazi üzerine kurulan ‘Van Merkez Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ kentin 50 yıllık arıtma ihtiyacını karşılayacak. Van Gölü’nün kirlilikten korunmasını sağlayacak olan tesis, Türkiye’nin en iyi ve teknolojik tesislerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: İHA

#vali bilmez #van #van valiliği #atık su arıtma tesisi
Yorumlar (2)
Misafir 5 saat önce
Doğru bu iki gündür hiç koku yoktu. Demekki Vali gelmiş ondan. Oysa kokudan oradaki parka bile gidilemiyor...
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Van Sevdalısı 7 saat önce
sayın valimiz ve emeği geçenlere sonsuz
teşekkürler.Vangölü hepimizin.
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