Vali Balcı, yaşam merkezi projesini inceledi

Van Valiliği'ne tahsis edilen eski konak, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından, engelli çocuklar için modern yaşam merkezine dönüştürülüyor. Edremit'te kurulacak olan modern yaşam merkezinde engelli çocuklar, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve sosyal refah hizmetlerinden yararlanma imkânı bulacak.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, engelli çocuklar için yeni ve modern bir yaşam merkezi son rötuşları yapıyor. Edremit ilçesinde, Van Valiliği'ne tahsis edilen eski konak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da destekleriyle kentteki engelli çocukların eğitim alabilecekleri bir merkez haline dönüştürülüyor. Projelendirme çalışmaları sürerken, yaşam merkezi en kısa süre içerisinde engelli çocukların kullanımına açılacak. Engelli bireyler, yaşam merkezinde, gün boyu yapacakları faaliyetlerle becerilerini geliştirecek.

İl genelinde engelli bireylerin sosyal ilişkilerini düzenlemek ve yaşam kalitelerini artırmalarına destek olmak amacıyla harekete geçen Van Valiliği, Van Gölü manzaralı eski Vali evini, modern yaşam merkezine dönüştürüyor. Tefrişat ve çevre düzenlemesinin ardından engelliler için adeta bir yaşam alanı haline getirilecek olan merkez, servislerle evlerinden alınacak olan engelli çocukların, sanat, spor ve el işleri çalışmalarıyla toplumsal yaşama uyum becerilerinin artırılmasına yardımcı olacak. Projesi üzerinde son incelemeleri yerinde yapan Van Valisi Balcı, "Engelli çocuklarımızın huzuru, mutluluğu ve iyi eğitim alabilmeleri bizim en önemli amacımız ve mutluluğumuzdur. Merkezimizle, engelli ailelerinin de yükünü paylaşmak ve almak istiyoruz" dedi.

Bölgegazetesi