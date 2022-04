Uslu: "İstiyoruz ki Akdamar’da bir ‘Badem Çiçeği Festivali’ yapalım"

Akdamar adasında her tarafı kuşatan badem ağaçları Mayıs ayında çiçek açarak gölün mavisiyle birlikte görsel bir şölen oluşturuyor.

Birçok yerli ve yabancı turist özellikle bu dönemde adayı ziyaret ederek, hem çektikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştiriyor hem de burada dinlenerek hoşça vakit geçiriyor.

‘BADEM ÇİÇEĞİ FESTİVALİ’

‘Ahtamara’ öyküsüyle de ünlü olan adada yer alan tarihi kilisenin ve diğer tarihi kalıntıların yanı sıra burada bulunan badem ağaçları da turistik yönden adayı öne çıkaran bir değer olarak kabul ediliyor.

O nedenle son badem ağaçlarının varlığından yola çıkılarak birkaç yıldır adada bir ‘Badem Çiçeği Festivali’ adı altında etkinlik yapılması için ilgili kurumlar arasında ve ildeki STK’lar tarafından tartışmalar yürütülüyor.

“BİRAZ ETE KEMİĞE BÜRÜNDÜ”

Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, Badem Çiçeği Festivali ile ilgili çalışmaların geldiği aşama hakkında bilgi verdi.

Yürütülen çalışmaların belli bir mesafe kat ettiğine dikkat çeken Uslu, “Akdamar’da yapılacak çalışmalar, etkinlikler adaya daha farklı bir görsellik katacak, daha farklı bir güzellik katacaktır. Orayla ilgili yakın zamanda da bir çalışmamız olacak bütün bileşenlerle. Badem Çiçeği Festivali ile ilgili çalışmalarımızı daha önce de yürütüyorduk. Şu an biraz ete kemiğe büründü gibi. Toplantılarımız devam ediyor. Bileşenlerle, sektörlerle bir araya geliyoruz. Bu toplantıların sonucunda bir program çıkacak. Belki iki güne üç güne sarkacak, kentin merkezini de içine alan bir programla her yıl olabilecek. Mesela bir Shopping Fest nasıl ki Van’ın marka değeri haline geldiyse, istiyoruz ki her sene Mayıs ayının başında da biz Akdamar Adasında bir ‘Badem Çiçeği Festivali’ yapalım.” dedi.

“GELİNLİK GİYMİŞ ADA…”

Akdamar adasında bademlerin çiçek açtığı dönemi tasvir eden Uslu, ‘Gelinlik giymiş ada’ benzetmesi yaptı.

Adanın etrafındaki görsel zenginliğin de eklenmesiyle seyir zevki yüksek bir mekânın ortaya çıktığını ve bunun turizm açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Uslu, “Masmavi gölün içerisinde bir ada ve o adanın hemen karşısında Artos dağı var üstü beyaz karlarla kaplı… Ada ise üzerinde badem çiçekleriyle süslü gelinlik giymiş gibi… Bu üçlüyü iyi kullanmamız, iyi pazarlamamız lazım.” diye konuştu.

AKDAMAR’IN ÖNEMİ

Akdamar adasının Van ve havza turizmi için önemine değinen Uslu, şunları söyledi:

“Van kenti için Akdamar Anıt Müzesi önemli bir kültürel değerdir. 2015 yılında UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi’ne alındı ve kalıcı listeye alınması için gerekli çalışmalar da yürütüldü. Bizim temennimiz bir an önce kalıcı listede de yer almasıdır. Kente gelen insanların bir şekilde Akdamar adasını ziyaret etmesi bizi sevindiriyor. Bizim umudumuz ve temennimiz 2022 yılı içerisinde bu ziyaret sirkülasyonunu Van Kalesi ve Van Müzesi özeline de indirgemek. Biz daha çok Akdamar’ı ön plana çıkararak Akdamar üzerinden diğer turizm noktalarımızın da daha çok ziyaret edilmesini sağlamak, teşvik etmek istiyoruz.”

KÜLTÜREL ZENGİNLİK DİSİPLİN HALİNE GELİRSE…

Van ve havzadaki kültürel değerlerin bir bütün olarak ele alınıp değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Uslu, şunları kaydetti:

“Başta da söylediğim gibi Van gerçekten sahip olmuş olduğu kültürel zenginlikleri bir disiplin haline getirebilirse aylara sığacak bir turizm sezonunu çok başarılı bir şekilde götürebilir. Bu başarıyla kesinlikle kentin kazancı ortaya çıkacaktır. Kültür Turizm Müdürlüğü ya da bir sektörün değil herkesin burada bir kazancı olacaktır ve herkes mutluluk duyacaktır. Turizme olan eğilimimiz bizi daha iyi bir noktaya getirecektir diye ümit ediyorum.”

