Uslu: "İstiyoruz ki Akdamar’da bir ‘Badem Çiçeği Festivali’ yapalım"

Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, Van Gölü’nde bulunan Akdamar adasının Van ve bölge turizmine olan katkısına dikkat çekerek, “Van kenti için Akdamar Anıt Müzesi önemli bir kültürel değerdir. Biz daha çok Akdamar’ı ön plana çıkararak Akdamar üzerinden diğer turizm noktalarımızın da daha çok ziyaret edilmesini sağlamak, teşvik etmek istiyoruz. Mesela bir Shopping Fest nasıl ki Van’ın marka değeri haline geldiyse, istiyoruz ki her sene Mayıs ayının başında da biz Akdamar Adasında bir ‘Badem Çiçeği Festivali’ yapalım.” dedi.

ÇEVRE 15.04.2022, 14:13
Uslu: "İstiyoruz ki Akdamar’da bir ‘Badem Çiçeği Festivali’ yapalım"

Akdamar adasında her tarafı kuşatan badem ağaçları Mayıs ayında çiçek açarak gölün mavisiyle birlikte görsel bir şölen oluşturuyor. 
Birçok yerli ve yabancı turist özellikle bu dönemde adayı ziyaret ederek, hem çektikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştiriyor hem de burada dinlenerek hoşça vakit geçiriyor. 

‘BADEM ÇİÇEĞİ FESTİVALİ’

‘Ahtamara’ öyküsüyle de ünlü olan adada yer alan tarihi kilisenin ve diğer tarihi kalıntıların yanı sıra burada bulunan badem ağaçları da turistik yönden adayı öne çıkaran bir değer olarak kabul ediliyor.  
O nedenle son badem ağaçlarının varlığından yola çıkılarak birkaç yıldır adada bir ‘Badem Çiçeği Festivali’ adı altında etkinlik yapılması için ilgili kurumlar arasında ve ildeki STK’lar tarafından tartışmalar yürütülüyor.

“BİRAZ ETE KEMİĞE BÜRÜNDÜ”

Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, Badem Çiçeği Festivali ile ilgili çalışmaların geldiği aşama hakkında bilgi verdi.
Yürütülen çalışmaların belli bir mesafe kat ettiğine dikkat çeken Uslu, “Akdamar’da yapılacak çalışmalar, etkinlikler adaya daha farklı bir görsellik katacak, daha farklı bir güzellik katacaktır. Orayla ilgili yakın zamanda da bir çalışmamız olacak bütün bileşenlerle. Badem Çiçeği Festivali ile ilgili çalışmalarımızı daha önce de yürütüyorduk. Şu an biraz ete kemiğe büründü gibi. Toplantılarımız devam ediyor. Bileşenlerle, sektörlerle bir araya geliyoruz. Bu toplantıların sonucunda bir program çıkacak. Belki iki güne üç güne sarkacak, kentin merkezini de içine alan bir programla her yıl olabilecek. Mesela bir Shopping Fest nasıl ki Van’ın marka değeri haline geldiyse, istiyoruz ki her sene Mayıs ayının başında da biz Akdamar Adasında bir ‘Badem Çiçeği Festivali’ yapalım.” dedi.

“GELİNLİK GİYMİŞ ADA…”

Akdamar adasında bademlerin çiçek açtığı dönemi tasvir eden Uslu, ‘Gelinlik giymiş ada’ benzetmesi yaptı.
Adanın etrafındaki görsel zenginliğin de eklenmesiyle seyir zevki yüksek bir mekânın ortaya çıktığını ve bunun turizm açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Uslu, “Masmavi gölün içerisinde bir ada ve o adanın hemen karşısında Artos dağı var üstü beyaz karlarla kaplı… Ada ise üzerinde badem çiçekleriyle süslü gelinlik giymiş gibi… Bu üçlüyü iyi kullanmamız, iyi pazarlamamız lazım.” diye konuştu. 

AKDAMAR’IN ÖNEMİ

Akdamar adasının Van ve havza turizmi için önemine değinen Uslu, şunları söyledi:
“Van kenti için Akdamar Anıt Müzesi önemli bir kültürel değerdir. 2015 yılında UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi’ne alındı ve kalıcı listeye alınması için gerekli çalışmalar da yürütüldü. Bizim temennimiz bir an önce kalıcı listede de yer almasıdır. Kente gelen insanların bir şekilde Akdamar adasını ziyaret etmesi bizi sevindiriyor. Bizim umudumuz ve temennimiz 2022 yılı içerisinde bu ziyaret sirkülasyonunu Van Kalesi ve Van Müzesi özeline de indirgemek. Biz daha çok Akdamar’ı ön plana çıkararak Akdamar üzerinden diğer turizm noktalarımızın da daha çok ziyaret edilmesini sağlamak, teşvik etmek istiyoruz.”

KÜLTÜREL ZENGİNLİK DİSİPLİN HALİNE GELİRSE…

Van ve havzadaki kültürel değerlerin bir bütün olarak ele alınıp değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Uslu, şunları kaydetti:
“Başta da söylediğim gibi Van gerçekten sahip olmuş olduğu kültürel zenginlikleri bir disiplin haline getirebilirse aylara sığacak bir turizm sezonunu çok başarılı bir şekilde götürebilir. Bu başarıyla kesinlikle kentin kazancı ortaya çıkacaktır. Kültür Turizm Müdürlüğü ya da bir sektörün değil herkesin burada bir kazancı olacaktır ve herkes mutluluk duyacaktır. Turizme olan eğilimimiz bizi daha iyi bir noktaya getirecektir diye ümit ediyorum.”

Prestij

Yorumlar (0)
8
açık
Namaz Vakti 15 Nisan 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 34 75
2. Bodrumspor 34 67
3. 1461 Trabzon FK 34 67
4. Sivas Belediyespor 34 60
5. Afjet Afyonspor 34 59
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 34 59
7. Çorum FK 34 58
8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 34 56
9. Somaspor 34 52
10. İnegölspor 34 49
11. Ankaraspor 34 47
12. Etimesgut Belediyespor 34 41
13. Sarıyer 34 39
14. Serik Belediyespor 34 39
15. Diyarbekirspor 34 38
16. Adıyaman FK 34 35
17. Turgutluspor 34 34
18. Ergene Velimeşespor 34 28
19. Niğde Anadolu FK 34 22
20. Kahramanmaraşspor 34 18
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Denizlispor 30 36
14. Boluspor 29 35
15. Menemen Belediyespor 29 35
16. Altınordu 30 35
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21