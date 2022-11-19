Ünlü şairler Van’da buluştu

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Van Valiliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Türkiye Yazarlar Birliği işbirliğiyle düzenlenen 1. Van Gölü Şiir Akşamları programı Cengiz Andiç Kültür Merkezinde yapıldı.

Yapılan programa Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı. Şiir severlerin yoğun ilgi gösterdiği programda Türkiye’nin önemli şairlerinden Mehmet Narlı, Mehmet Candoğan, İbrahim Demirci, Hüseyin Muşmal, Nuray Alper, Gülcan Başer, Mehmet Kurtoğlu, Mehmet Özger, Müştehir Karakaya ve Ali Bal sevenlerine bir birinden güzel şiirlerini okudu.

Programda şairler dakikalarca ayakta alkışlanırken izleyenlerde duygu dolu bir akşam geçirdi. Program sonunda şairler sevenleriyle bir araya gelerek şiir kitaplarını imzalayıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Van Bölge Gazetesi