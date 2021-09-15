Tuşba’daki yeni yollar trafiği rahatlatacak

Tuşba Belediyesi ekiplerinin, iş sezonun başlamasıyla birlikte yürüttüğü yol asfalt çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

Birçok mahallede aynı anda sıcak asfalt, kilit parke taşı ve yama çalışmasını yürüten Tuşba Belediyesi ekipleri, doğal gaz, içme suyu, kanalizasyon ile elektrik hatları ve internet gibi telekomünikasyon altyapısı tamamlanmayan Şemsibey, Kalecik, Bardakçı ve Topaktaş mahallelerinde trafiği rahatlatmak için aralıksız çalışıyor.

İki ayrı ekip ile Şemsibey Mahallesi’nde başlatılan ve akabinde Kalecik, Bardakçı ve Topaktaş mahallelerinde devam edecek olan toplam 17 kilometre çift kat sathi kaplama yol asfalt çalışmasını kısa sürede tamamlayacaklarını kaydeden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Tuşbalılar için konforlu ve güvenli yollar yaptıklarını söyledi.

Başkan Akman, “Gerek ekiplerimiz tarafından gerekse Van Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa birçok noktada başlattığımız yol yapım ve yenileme çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayarak vatandaşlarımız için konforlu ve güvenli yollar oluşturduk. Bu yıl Tuşba İlçemize yenilenmiş, çevre düzenlenmesi yapılmış ve estetik görünüme sahip yolları kazandırdık” dedi.

Bu mahallelerde altyapı çalışmalarının tamamlanmadığı için yaşanan trafik sorununu rahatlatmak amacıyla kilit parke veya sıcak asfalta göre onarımı da kolay olan sathi kaplamayı tercih ettikleri dile getiren Başkan Akman,

“Bu mahallelerimizde altyapı çalışmaları daha tamamlanmadığı için ilgili kurumlarımız tarafından zaman zaman alt yapı çalışmaları yapılıyor. Bunun için yapılan yollarda kısa süre sonra tekrar kazı yapıldığı eski halini alıyor. Biz de belediye olarak kilit parke veya sıcak asfalta göre onarımı daha kolay olan sathi kaplamayı tercih ettik. Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra bu mahallelerimizdeki cadde ve sokağın durumuna göre kilit parke taşı veya sıcak asfalt uygulaması yapacağız” ifadelerini kullandı.

Çalışmaları takip eden Şemsibey Mahalle Muhtarı Naci Çelik ise mahallelerinde ilk kez bu yıl yapılan ve 2 ay önce tamamlanarak mahallelilerin hizmetine sunulan çocuk park ile yapılan sathi kaplama yol asfalt çalışmalarından dolayı Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve ekibine teşekkür etti.

Van Bölge Gazetesi