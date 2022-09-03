Tuşba’da tüm okulların bahçesi yıkanıyor

Van’ın Tuşba Belediyesi, öğrencilerin daha temiz ve nezih bir ortamda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak amacıyla merkez mahallelerde bulunan tüm okulların bahçelerini tazyikli su ile yıkıyor.

ÇEVRE 03.09.2022, 14:04
Tuşba’da tüm okulların bahçesi yıkanıyor

Tuşba Belediyesi, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okullarda temizlik seferberliği başlattı. Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ekiplerine yaklaşık üç aylık yaz tatilinden dolayı kapalı olan okulların 12 Eylül Pazartesi günü eğitim-öğretime başlayacak olması nedeniyle okul bahçelerinde oluşan toz ve toprağı tazyikli su ile yıkama talimatı verdi.

Öğrencilerin daha temiz ortamda eğitim görmelerini ve oyun oynamalarını sağlamak amacıyla merkez mahallede bulunan tüm okulların bahçelerinin ekipler tarafından süpürdükten sonra yıkandığını ifade eden Başkan Akman, temizlik çalışmasının merkez mahalledeki tüm okullarda devam edeceğini söyledi. Eğitimci olduğu için her fırsatta eğitime, dolayısıyla geleceğimiz olan çocuklara belediyenin imkanları dahilinde destek veren Başkan Akman, “Tuşba Belediyesi olarak eğitime önem gösteriyoruz.

Okullarımız açılmadan önce bahçelerinin temizliğini yapıyoruz. Eğitim yuvalarımızın temiz ve nezih olmalıdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın nezih bir ortamda eğitim almaları için belediye olarak bizlere düşen görevlerimizi mesai saati gözetmeksizin yapmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle 7 araç ve 14 personelden oluşan ekiplerimiz, hafta sonu olmasına rağmen okullarımızın bahçelerini yıkayarak pırıl pırıl yapıyorlar. Amacımız çocuklarımızın temiz bir ortamda eğitim görmelerimi sağlamaktır. Eğitim-öğretim yılının tüm öğretmen, öğrenci, veli ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yorumlar (1)
EĞİTİME HAZIRLIK 2 saat önce
Edremit, Tuşba ve İpekyolu'ndaki bütün anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise binalarında sıva-boya ihtiyacı olanlar tamamlanmalıdır. WC-lavabo, elektrik, tesisat problemleri olanlarda bu sorunlar, eksikler ve ihtiyaçlar giderilmelidir. Okulların sıra, masa, projektör, akıllı tahta, kumanda, tahta, silgi, kalem ve donanım eksikleriyle tamamiyle giderilmelidir. Okul kütüphaneleri temizlenmeli, eksik ve ihtiyaçlar giderilmeli, bol kitap çeşidi ile doldurulmalıdır. Okul laboratuvarları, görsel sanatlar ve spor odaları, spor salonları ve konferans salonlarındaki her tür fiziki eksik ve ihtiyaç giderilmelidir. Okulların pencereleri, camları, zeminleri, koridorları, derslikleri ve bütün birimleri yıkanıp silinmeli ve tertemiz edilmelidir. Okul bahçelerindeki bank ve kamelyalar tamir edilmeli, sayıları arttırılmalı ve boyanmalıdır. Okul bahçelerindeki çeşmeler, oturma alanları, spor sahaları, oyun alanları, çöp kovaları ve bütün müştemilat mutlaka kontrol edilip elden geçirilmelidir. Okul bahçelerinin içinde, okul çevresinde ve okul yollarında gerekli temizlikler yapılmalıdır. Okullarına gidecek her öğrenci okulunu, birimlerini, bahçesini, çevresini değişmiş, gelişmiş, güzelleşmiş, temizlenmiş, bambaşkalaşmış halde bulmalıdır. Üç aylık yaz sezonunda belediyelerin, Milli Eğitimlerin, okul idarelerinin, okul aile birliklerinin ve ilgili kurum kuruluşların okulları, yerleşkelerini, içini- dışını, donanımını peyzajını, temizliğini ve her eksiğini gidererek eğitim - öğretime tam manasıyla hazır hale getirdiğini görsün. Çocuklar ve gençler en kıymetli hazinemizdir, geleceğimizdir. Onlara değer verdiğimizi bunları gerçekleştirerek gösterebiliriz. Okullar, yerleşkeleri, bahçeleri, çevreleri gözalıcı, güzel, cici, bakımlı ve temiz olsun. Okullarda hiçbir eksiklik, hiçbir sorun, hiçbir ihtiyaç kalmamalıdır. Modern, donanımlı, temiz ve bakımlı olsun. Öğrenciler okullarından 17 Haziran'da ayrıldılar. 12 Eylül Pazartesi günü okullarını bıraktıkları gibi değil, bambaşka, güzel, temiz, değişmiş ve yenilenmiş olarak bulsunlar. Okullarda muazzam bir olumlu farklılıklar görsünler. Dört öğrencisi olan bir veli olarak ve bütün veliler, anne-babalar olarak bunu bekliyoruz.
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