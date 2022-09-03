Tuşba’da tüm okulların bahçesi yıkanıyor

Tuşba Belediyesi, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala okullarda temizlik seferberliği başlattı. Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ekiplerine yaklaşık üç aylık yaz tatilinden dolayı kapalı olan okulların 12 Eylül Pazartesi günü eğitim-öğretime başlayacak olması nedeniyle okul bahçelerinde oluşan toz ve toprağı tazyikli su ile yıkama talimatı verdi.

Öğrencilerin daha temiz ortamda eğitim görmelerini ve oyun oynamalarını sağlamak amacıyla merkez mahallede bulunan tüm okulların bahçelerinin ekipler tarafından süpürdükten sonra yıkandığını ifade eden Başkan Akman, temizlik çalışmasının merkez mahalledeki tüm okullarda devam edeceğini söyledi. Eğitimci olduğu için her fırsatta eğitime, dolayısıyla geleceğimiz olan çocuklara belediyenin imkanları dahilinde destek veren Başkan Akman, “Tuşba Belediyesi olarak eğitime önem gösteriyoruz.

Okullarımız açılmadan önce bahçelerinin temizliğini yapıyoruz. Eğitim yuvalarımızın temiz ve nezih olmalıdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın nezih bir ortamda eğitim almaları için belediye olarak bizlere düşen görevlerimizi mesai saati gözetmeksizin yapmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle 7 araç ve 14 personelden oluşan ekiplerimiz, hafta sonu olmasına rağmen okullarımızın bahçelerini yıkayarak pırıl pırıl yapıyorlar. Amacımız çocuklarımızın temiz bir ortamda eğitim görmelerimi sağlamaktır. Eğitim-öğretim yılının tüm öğretmen, öğrenci, veli ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.