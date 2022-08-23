Tuşba’da tahrip olan yollar onarılıyor

İlçe genelinde gerek bölgede ağır geçen kış şartları gerekse bazı kurumların yürüttüğü yer altı çalışmaları nedeniyle tahrip olan yolların bakım onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hafta sonu olmasına rağmen belirlenen program dahilinde hummalı bir çalışma yürüten belediye ekiplerini, Başkan Yardımcısı Azad Gülengül ile birlikte ziyaret eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Halkın istek ve beklentilerini bir bir gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Akman, Tuşbalıların yüzünü güldürecek çalışmaları yaz mevsimi boyunca sürdüreceklerini vurguladı. Tuşba Belediyesi olarak belirledikleri hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini de anlatan Başkan Akman, “Önceliğimiz trafik yoğunluğunun fazla olduğu ana arterler ile minibüs ve otobüs güzergahları oldu. Halkın konforlu bir yolculuk yapmasını, ilçenin değişimine ve gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Tuşba Belediyesi olarak bütün yükümlülüklerini aksatmadan yerine getirmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Akman, “Durmuyoruz, taş üstüne taş koyuyoruz. Yapmış olduğumuz asfalt yama ve kilitli parke taşı çalışmalarımızla hemşehrilerimizin güvenli, sağlıklı ve konforlu bir şekilde evlerine gitmelerini amaçlıyoruz. Yollarımızı tek tek elden geçirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” şeklinde konuştu.