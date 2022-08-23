Tuşba’da tahrip olan yollar onarılıyor

Van’ın Tuşba Belediyesi, tahrip olan yollarda başlattığı asfalt yama ve kilitli parke taşı yol iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

ÇEVRE 23.08.2022, 10:42
Tuşba’da tahrip olan yollar onarılıyor

İlçe genelinde gerek bölgede ağır geçen kış şartları gerekse bazı kurumların yürüttüğü yer altı çalışmaları nedeniyle tahrip olan yolların bakım onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hafta sonu olmasına rağmen belirlenen program dahilinde hummalı bir çalışma yürüten belediye ekiplerini, Başkan Yardımcısı Azad Gülengül ile birlikte ziyaret eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Halkın istek ve beklentilerini bir bir gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Akman, Tuşbalıların yüzünü güldürecek çalışmaları yaz mevsimi boyunca sürdüreceklerini vurguladı. Tuşba Belediyesi olarak belirledikleri hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini de anlatan Başkan Akman, “Önceliğimiz trafik yoğunluğunun fazla olduğu ana arterler ile minibüs ve otobüs güzergahları oldu. Halkın konforlu bir yolculuk yapmasını, ilçenin değişimine ve gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Tuşba Belediyesi olarak bütün yükümlülüklerini aksatmadan yerine getirmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Akman, “Durmuyoruz, taş üstüne taş koyuyoruz. Yapmış olduğumuz asfalt yama ve kilitli parke taşı çalışmalarımızla hemşehrilerimizin güvenli, sağlıklı ve konforlu bir şekilde evlerine gitmelerini amaçlıyoruz. Yollarımızı tek tek elden geçirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (2)
Yetmez 2 saat önce
Nisan başından beri Van'ın merkezdeki 30'dan fazla mahallesinde yenileme için, bakım için, asfaltlama için, kaldırım için, drenaj için, oluk için, yeşillendirme için, sulama için, temizlik için, süpürme için girilmemiş ve el atılmamış bir tek cadde, bir tek sokak kalmamalıydı. Yollar kötü, kaldırımlar sorunlu, çukur ve çöküntüler çok, kullanışsız cadde ve sokak çok, temizlik çok yetersiz. Van'ın cadde ve sokakları, mahalle araları, her yanı Eskişehir, Konya, Kayseri, Malatya, Erzurum gibi bakımlı, düzenli, temiz olabilir. Yeter ki ilgili birimler sahada olsun ve dert edinsin. Devlet gereken imkanı veriyor, hükümetimiz de hizmetlerin yapılmasını istiyor. Her şey bizde bitiyor.
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Betül 1 saat önce
Ey Allah'tan korkmaz Akman Hani sözün Hani sözünün eridin Hani Verdiğin Sözler Tuşba Akköprü orta sokağa Verdiğin Sözler nerede namusun şerefin üzerine yemin içtin Allah senden de o muhtardan daha köprü muhtarından da sorsun aldığınız paraları güle güle harcamayın �nsan bir gelir bakar yapmaya çalışır Hani sen söz verdin Mahalleli olarak bezdik artık Hiç Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz nasıl rahat o parayı yiyebiliyorsunuz o paralar size Zehir zıkkım olsun
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