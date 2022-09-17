Tuşba'da ‘Uluslararası Kıyı Temizleme Günü’ etkinliği

Tuşba Belediyesi, Van Gölü Aktivistleri Derneği ile ortaklaşa ‘Uluslararası Kıyı Temizleme Günü’ etkinlikleri çerçevesinde Çakırbey Mahallesi’ndeki Van Gölü sahillinde temizlik çalışması yaptı. Belediye çalışanları, aktivistler ve toplumun farklı kesimlerinden oluşan yoğun bir katılımla düzenlenen etkinlikte, Van Gölü sahilinde rastgele etrafa atılan çöpler tek tek toplandı.

Belediye Başkanı Salih Akman’ın direktifleri ile doğa için farkındalık oluşturmak adına güzel bir etkinliğe imza atan Tuşba Belediyesi çalışanları ve Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, topladıkları şişe, poşet ve diğer atıkları poşetlere doldurarak çöp toplama merkezine gönderdi.

Yapılan kıyı temizliğinin ardında Tuşba Belediyesi çalışanları tarafından katılımcılara yemek ikramı yapıldı.iha