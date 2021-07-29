Tuşba Belediyesinin modern parke taşı çalışmaları devam ediyor.

Van’ın Tuşba Belediyesi, ‘merkez mahallelerde ne var ise kırsal mahallelerimizde de o olacak’ anlayışıyla birçok mahallede yürüttüğü kilit parke taşı çalışmalarıyla yerleşim yerlerini modern görünüme kavuşturuyor.

ÇEVRE 29.07.2021, 11:57
Tuşba Belediyesinin modern parke taşı çalışmaları devam ediyor.

Tuşba Belediyesinin, kırsal mahallelere güzel bir görünüm kazandırmak ve halkın modern bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için başlattığı kilit parke taşı çalışmaları devam ediyor. İş sezonun başlamasıyla birlikte kilit parke taşı çalışması startının verildiği Derebey ve Bağdaşan mahallelerindeki çalışmalar tamamlanarak mahalleler modern bir görünüme kavuşturuldu.

“Vatandaşlarımızın ayağını yazın tozdan, kışın çamurdan kurtaracağız”
İlk etapta 120 bin metrekare kilit parke taşı kaplama işi ihalesinin yaparak ilgili firmalara yer teslimi yaptıklarını dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bunu 150 bin metrekareye tamamlamayı planladıklarını dile getirdi. Ekiplerin, 2 mahallenin kilitli parke taşı kaplama çalışmasını tamamladıklarını da vurgulayan Başkan Akman, 3 mahallede ise çalışmaların devam ettiğini anlattı. İş sezonu sonuna kadar yaklaşık 20 kırsal mahallenin kilit parke taşı kaplama işini daha tamamlamayı planladıklarını dile getiren Başkan Akman, “Mahallelerimizde yürüttüğümüz kilit parke taşı döşeme çalışmalarının yanı sıra yayaların da rahat yürüyebilmeleri için kaldırım yapıyoruz. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın ayağını yazın tozdan, kışın çamurdan kurtaracağız” dedi.

“Tevazu, samimiyet ve gayretle çalışıyoruz”
Çalışmalarını vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda planladıklarını belirten Başkan Akman, Tuşba ilçesini kırsal mahalleleri ile birlikte güzelleştirmek, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşaması adına ne yapılması gerekiyorsa onu yapacaklarını vurguladı. Başkan Akman, “Tevazu, samimiyet ve gayretle; gönül belediyeciliği anlayışını şiar edinerek hep birlikte güzel Tuşba’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

#tuşba belediyesi
Yorumlar (6)
Çift maaş 24 saat önce
Torpilci kayyum bütün ailesini işe almiş
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İlyas kadak 20 saat önce
Şehir merkezi çöpten görünmez iken köylere parke taşı döşemek anlayışı ne kadar doğru
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Huzeyfe azzam 17 saat önce
Beyüzümü Mahallesi'nde bizim yıllardır içme suyumuz yok .günde sadece 2 saat geliyor
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Rıdvan 16 saat önce
başkan bey kalecik mahellesi seher sokak yolları hala topraklı bi zahmet bi baksan merkezdeyiz yolumuz hala topraklı yol
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altair 5 saat önce
şehrin ana caddeleri çakır çukur yamalı yeni yollara deve tümseği yapılmış araba üzerinden zor atlıyor kokular hertaraf pislik iskele caddesi rezil durumda iskele sahil parkı kokudan durulmuyor siz kalkmış köy yoluna taş döşüyorsunuz önce şehir merkezini halletseniz diyoruz olmazmi
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Van değişip gelişecekse 15 saat önce
Elbette ki hem merkez mahallerinde hem de kırsal mahallelerde yeni yollar açma, yolları genişletme, onlarca km yol asfaltlama, parke taşı döşeli onlarca km yol yapma, yollar boyunca kaldırımlar yapma, refüj ve kavşaklar yapma, yağmur suyu kanalları ve oluklar yapma ihtiyacı gerçekten çok çok fazladır. Elbette bunun yanısıra yol ve kaldırımlarda temizlik yapma, çevreyi süpürme, mahallelerin her yerinde yol ve çevre temizlikleri yapma ihtiyacı da gerçekten çok fazladır. Bir de merkezdeki mahallelerde onlarca yeni park ve yeşil alan oluşturma ihtiyacı da gerçekten çok fazladır. Sezon hızla bitiyor. Vanlılar yoğun, yaygın çalışmalar bekliyor. Bütün belediyeler, bütün birimler, bütün çalışanlar, Karayolları, DSİ, VASKİ, VEDAŞ, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve bütün kurumlar bütün imkanları, bütün araçları ve bütün amir ve çalışanlarıyla sahaya çıkmalıdır.
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