Tuşba Belediyesi’nin karla mücadele çalışması

Van merkez Tuşba Belediyesi, etkili olan kar yağışından dolayı ilçede olumsuz bir durumun yaşanmaması için sabahın erken saatlerinden itibaren 14 araç ve 32 personel ile başlattığı kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ÇEVRE 09.01.2023, 11:36
Tuşba Belediyesi’nin karla mücadele çalışması

Kış hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan Tuşba Belediyesi, etkili olan kar yağışı ile birlikte çalışmalarına başladı. Tuşba Belediyesi, 10’u merkez 67 mahallenin tamamında günlük yaşamın aksamaması adına sabahın erken saatlerinden itibaren 5 hidromek, 5 greyder, 3 kar küreme ve 1 tuzlama aracı olmak üzere 14 araç ve 32 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların gündelik işlerinde herhangi bir aksamanın yaşanmaması için ekiplerin büyük bir özveri ile çalıştığını söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Sabahın erken saatlerinden itibaren ekiplerimiz sahaya çıkarak çalışmalara başladı. Kar yağışına her an hazır olan ekiplerimiz tüm mahallelerimizde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için tek bir kapalı yolumuz kalmayana kadar çalışacağız” dedi.

Ekiplerin, 10 merkez mahalledeki ana arter ve servis yollarını temizlediğini de söyleyen Başkan Akman, çalışmaların ara sokaklarda sürdüğünü kaydetti. Kar küreme çalışmalarıyla yollar temizlenirken diğer yandan da buzlanmanın önlenmesi için tuzlama çalışmaları yapıldığını vurgulayan Başkan Akman, “Amacımız gün içerisinde tüm yollarımızı tekrar ulaşıma açmaktır” ifadelerini kullandı.

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