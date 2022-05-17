Tuşba Belediyesinden bölge hayvancılığına model olacak proje

Hazırladığı örnek projelerle ilçenin tarım, hayvancılık ve ekonomisine katma değer sağlayan Tuşba Belediyesi, bölgede örnek teşkil edecek bir proje daha hayata geçiriyor. Tuşba Belediyesinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2022 Yatırım Programı’nda yer alan ‘Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Programı’na sunduğu üç önemli projeden biri olan ‘Meralarda Sundurma Yapımı’ projesinin hibe sözleşme protokolü imzalandı.

Proje protokol sözleşmesi; Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile DAP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen tarafından imzalandı. Protokolü imzalanan proje hakkında bilgi veren Başkan Akman, 2022 yatırım programına sunulan 763 adet projeden sadece 121 tanesinin desteklenmeye hak kazandığını ve bu proje yarışmasında ‘Tuşba’da Meralarda Sundurma Yapımı’ projesinin de belediyelerine ait olduğunu söyledi. Bütçesi toplam 1 milyon 334 bin lira olan proje bünyesinde ilçedeki 5 kırsal mahalleye toplam bin 500 metrekare sundurma (hayvan gölgeliği) yapılacağını ifade eden Başkan Akman, “Bölge hayvancılığına katkı sunacağına inandığımız ve bugüne kadar eksiklik olarak gördüğümüz bu çalışmayı DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile birlikte çözüme kavuşturacağız” dedi.

Göreve geldiğinden bu yana bölgenin tarım, hayvancılık ve ekonomisine katma değer sağlayan ve aynı zamanda bölgede model teşkil eden birçok proje hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Akman, “İlçede tarımsal ürün yelpazesini genişleterek kırsal alanda oturan vatandaşlarımıza ek gelir sağlamak amacıyla belediye olarak 2 yılda 10 bin adet ceviz ve badem fidanını ücretsiz olarak dağıttık. Birçok kırsal mahallemizde kurduğumuz ‘Model Ceviz-Badem’ bahçelerinden çiftçilerimizin geçen yıldan beri ürün almaya başladı. Ayrıca kaynak suyu yeterli olan mahallelerimize 487 adet su sıvatının kurumunu gerçekleştirdik. Çiftçilerimize meyve ağaçlarını budama eğitimleri verdik. Tarım ve hayvancılıkta kullanılan arazi yolların reglajını yaptık” ifadelerini kullandı.

Hazırlanan projelerin değerlendirilmesinden gösterdikleri hassasiyetten dolayı DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen’e ve ekibine de teşekkür eden Başkan Akman, projenin başarıya ulaşmasında emeği geçen tüm proje ekibini de tebrik ettiğini söyledi.

Erzurum DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında gerçekleşen proje hibe sözleşme protokolü imza törenine; Belediye Başkanı Salih Akman’ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Hasan Handil ile Plan ve Proje Müdürü Ömer Fikret Şahin katıldı.İHA