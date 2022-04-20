Tuşba Belediyesinden bayram temizliği

Adeta bir seferberlik ruhu ile startı verilen bayram temizliğini, 9 araç ve 28 personelle yürüten Tuşba Belediye ekipleri, bir yanda yolları vakumlu süpürme araçları ile süpürürken, bir yanda da tazyikli su ile cadde ve sokakları yıkıyor. Ramazan Bayramı’na kadar yıkama çalışmasını tamamlamayı planlayan belediye ekipleri, bayramda tertemiz bir Tuşba hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bediüzzaman Caddesi’nde yapılan temizlik çalışmalarını Başkan Yardımcısı Necati Yertürk ile birlikte yerinde inceleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçe genelinde genel bir temizlik seferberliği başlattıklarını söyledi. Başkan Akman, “İlçemizde rutin olarak sürdürdüğümüz temizlik çalışmalarına bayramın da yaklaşmasıyla birlikte daha da ağırlık verdik. Cadde ve sokaklarımızı yıkayarak daha temiz ve hijyenik bir hale getirmek istiyoruz. Bir nevi bayram temizliği yaparak, bu geleneğimizi de sürdürmüş oluyoruz” dedi.