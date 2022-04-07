Tuşba Belediyesi’nden bahar temizliği

Van’da, İlkbahar Mevsimi’nin gelmesiyle kar yağışı ve aşırı soğuklar, yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşli havaları fırsat bilen Tuşba Belediyesi ekipleri de cadde ve sokaklarda bahar temizliğine başladı.

Akköprü Mahallesi’nde başlatılan temizlik çalışmalarını; Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk ile birlikte yerinde inceleyen Belediye Başkanı Salih Akman, ekiplerin belirledikleri program dahilinde tüm merkez mahallelerde karların erimesiyle birlikte ortaya çıkan ve çirkin bir görüntü oluşturan plastik pet ve çöp poşetlerini, kaldırımlarda bulunan kurumuş otlar, yol kenarındaki çamur ve refüj temizliği gibi genel bir temizlik gerçekleştireceklerini söyledi.

Merkez 10 mahallede; 5’i yıkama, 3’ü süpürme ve 1’i çöp toplama olmak üzere toplam 9 araç ve 28 personel ile başlatılan çöp poşetleme, süpürme ve tazyikli su ile yıkama çalışmalarını Ramazan Bayramı’na kadar tamamlamayı planladıklarını dile getiren Başkan Akman, “Ekiplerimiz, merkez mahallelerimizde bulvar, cadde, sokak ve kaldırımlarda yapacakları süpürme ve tazyikli su ile yıkama çalışmalarının ardında kaldırım ve yol bakım onarım çalışmalarına başlayacağız” diye konuştu.