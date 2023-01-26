Türkiye’nin en soğuk ilçesindeki dağa kolsuz tişörtle çıktılar

Türkiye’nin en soğuk ilçesi olan Van’ın Çaldıran ilçesinde 9 Ocak 1990’da sıfırın altında 46,4 derece olarak ölçülmüştü. Geçtiğimiz yıllarda da Türkiye’de en düşük sıcaklık yine Çaldıran ilçesinde ölçülmüştü. Türkiye’deki en düşük hava sıcaklığı rekorunu elinde bulunduran Çaldıran, bu yıl küresel iklim değişikliği nedeniyle Ocak ayıdan en sıcak günlerini yaşıyor.

Van ve çevresindeki tarihi ve doğal güzelliklere dikkat çekmek için etkinlikler düzenleyen Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, bu haftada Çaldıran ilçesindeki 2733 rakımlı Alikelle Dağı’na tırmandı. Dağcılar, tırmanış sırasında bazı yerlerde birkaç santimlik kar görürken, bazı yerlere ise hiç karın yağmadığını gördü. Gördükleri karşısında hayrete düşen dağcılar, sıcak hava dalgasına karşı kolsuz tişörtlü tırmanış gerçekleşti.

“Kolsuz tişörtle zirvedeyiz”

Dağın zirvesinde açıklamalarda bulunan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, Çaldıran ilçesinin en yüksek noktalarından biri olan 2 bin 733 rakımlı Alikelle Dağı’na bir tırmanış gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dağın çıkış rotalarını tespit etmek amacıyla ilk kez bu dağa çıktıklarını ifade eden Başkan Demez, “Türkiye’nin en soğuk ilçelerinden olan Çaldıran’da kolsuz tişörtle zirvedeyiz. Bu bize küresel ısınmanın geldiği boyutu gösteriyor. Doğaya sahip çıkalım ve küresel ısınmaya karşı tedbirlerimizi alalım. Zirveye kadar neredeyse hiç kar yoktu. Sadece kuzey yamaçta az kar vardı. Geleceğimiz ve gelecek nesil için doğaya sahip çıkalım” dedi.

Öte yandan 6 kişilik keşif ekibi, yine Alikelle Dağı eteklerinde bulunan Kok Ağa kızı Dilşah zindanında incelemelerde bulundu.İHA