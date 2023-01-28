Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağına zorlu tırmanış

Rota Doğa Sporları Kulübü üyesi bir grup dağcı, Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı’na zorlu bir zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

ÇEVRE 28.01.2023, 16:09
Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağına zorlu tırmanış

Van Gölü Havzası’nı tanıtmak ve doğa bilinci kazandırmak üzere etkinlikler düzenleyen Rota Doğa Sporları Kulübü, 2023 yılının üçüncü kış programını gerçekleştirdi.

Kış programı çerçevesinde 6 dağcı, zorlu Süphan Dağı tırmanışı yaptı. Yaklaşık 12 saatte zirveye tırmanan dağcılar, geçtiğimiz yıllara oranla Süphan Dağı’nda da kar yağışının az olduğunu fark etti. Öte yandan, zirvede Cezmi Fazla isimli dağcı ise 13 yaşına giren kızı Elvin’in yaş gününü kutladı. Konuya ilişkin bilgi veren Rota Doğa Sporları Kulübü yöneticilerinden Sedat Karacan, bölgenin dağcılık sporuna elverişli olduğunu belirtti.

Bölgenin Türkiye’nin en yüksek 3 zirvesini barındırdığını ifade eden Karacan, "Kulübümüzün gayelerinden bir tanesi de bölgemizde bu sporu geliştirerek, daha üst seviyelere taşımaktır. Geçtiğiniz günlerde Hayal Dağı’na bir tırmanış gerçekleştirmiştik. Hayal Dağı’nda kuraklık vardı. Süphan Dağı tırmanışımızda da benzer manzarayla karşılaştık. Süreç içerisinde Van Gölü Havzası'ndaki etkinliklerimiz devam edecek" dedi.iha

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