Türkiye'nin en soğuk yeri Çaldıran oldu; ağaçlar buz tuttu, saçaklarda sarkıtlar oluştu

Van’da etkili olan ve 3 gün boyunca aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle yüzlerce yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı, kent merkezinde 40 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı. Yağışın etkisini yitirmesiyle il genelinde 300 iş makinesi ve 750 personelle yolların açılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin vardiya sistemiyle aralıksız sürdürdüğü çalışmalarla 816 yerleşim yerinin yolu cuma gününe kadar açıldı. Sürdürülen çalışmalarla kapalı yollardan 108'i dün açıldı. Yetkililer, 67'si mezra olmak üzere toplam 94 yerleşim yeri yolunun kapalı olduğunu, bu yolların da en kısa zamanda ulaşıma açılacağını belirtti.

AĞAÇLAR BUZ TUTTU

Van'da kar yağışı sonrası soğuk hava da hayatı olumsuz etkiledi. Dün, Türkiye'de en soğuk hava, eksi 32 dereceyle Van'ın Çaldıran ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Bezirhane Mahallesi'nde ölçüldü. Denizden 2 bin 50 metre yükseklikteki ilçede soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı, akarsu ve dereler buz tuttu, evlerin çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.dha