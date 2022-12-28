TÜİK açıkladı! İşte vanların en çok tercih ettiği evler

TÜİK'in yaptığı araştırmaya göre Türkiye'deki hanehalklarının %17,3'ünün 2 katlı, %14,4'ünün 5 katlı, %13'ünün 6 katlı ve %11,7'sinin tek katlı binalarda ikamet ettiği görüldü.

Diğer yandan 10 ve daha üzeri kata sahip binalarda ikamet eden hanehalklarının oranı ise %9,5 oldu. Van'da hanehalklarının çoğunlukla 3 katlı binalarda ikamet ettiği görülürken, Muş'ta hanehalklarının çoğunlukla 3 katlı binalarda ikamet ettiği görüldü. Yine Bitlis'te hanehalklarının çoğunlukla 3 katlı binalarda ikamet ettiği tespit edilirken, Hakkâri'de ise hanehalklarının çoğunlukla 3 katlı binalarda ikamet ettiği açıklandı.

TÜİK'in yaptığı araştırmaya göre Van'da 241 bin 504 hane halkı konutta ikamet ederken, bu konutların ortalama kat sayısı ise 3,1 olarak kayıtlara geçti. Bu binaların 95 bin 327 kişi tek kattan, 42 bin 846'sı 2 kattan, 31 bin 427'si 3 kattan, 11 bin 932'si 3 kattan, 13 bin 450'si 5 kattan, 46 bin 522'si ise 6 kat ve üzerinden oluşuyor. Van'daki hanehalklarının ikamet ettiği binaların 17 bin 212'si 1-2 odadan oluşurken, 70 bin 785'i 3 odadan, 136 bin 725'i 4 odadan, 16 bin 782'si se 5 ve üzeri odadan oluşuyor.

Vanlılar ikamet ettiği 241 bin 504 konutta 159 bin 464'ü soba, doğalgaz, tüp, 68 bin 917'si kat kaloriferi, 12 bin 75'i ise merkezi sistem kullanıyor. TÜİK'in yaptığı araştırmaya göre Van'da kişi başına düşen oda sayısı ise 0,8 olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre hanehalklarının %46,4'ünün asansör bulunan, %53,6'sının ise asansör bulunmayan 3 ve daha çok katlı binalarda yaşadığı görüldü. Diğer yandan 6 ve daha çok katlı binalarda ikamet eden hanehalklarının %23,2'sinin binalarında asansör olmadığı görüldü.

Bununla birlikte hanehalklarının %43'ü otopark bulunan binalarda ikamet ederken, %57'sinin ise otopark bulunmayan binalarda yaşadığı görüldü. Hanehalklarının ikamet ettikleri konutların bulunduğu binaların inşa yılı incelendiğinde, %30,9'unun 1981-2000, %28,1'inin 2011-2021, %19,3'ünün 2001-2010 yılları arasında, %12,6'sının ise 1980 ve öncesinde inşa edildiği görüldü.

Hanehalklarının konuttaki oda sayısına göre dağılımı incelendiğinde, %47,5'inin 4 odalı, %38,6'sının 3 odalı, %6,3'ünün 2 odalı, %0,3'ünün 1 odalı ve %1,4'ünün ise 6 ve daha fazla odalı konutlarda ikamet ettiği görüldü. En az bir yaşlı fert bulunan hanelerin %57,2'sinin 3 ve daha fazla kata sahip binalarda ikamet ettiği görüldü. Söz konusu hanelerin %60,1'inin asansör bulunmayan, %39,9'unun ise asansörü bulunan binalarda yaşadığı görüldü.

Van Bölge Gazetesi