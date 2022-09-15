TOKİ'den Van'da ucuz işyeri müjdesi... Van’da yapılacak iş yeri sayısı da belli oldu!

TOKİ başvurusunda merakla beklenen KOBİ ve sanayicilerin önünü açacak iş yeri projesinin detayları ortaya çıktı. TOKİ başvurusunda merakla beklenen esnaf ve sanayicinin önünü açacak iş yeri projesinin detayları il il dağılım haritası belli olurken Van’da da yapılacak iş yeri sayısı da belli oldu. Proje kapsamında Van’da 250 iş yeri yapılacağı duyuruldu.

‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde ilk etapta 10 bin iş yeri ile vatandaşlara kendi işini kurma imkanı sunulacak. TOKİ tarafından 28 ilde sanayi sitesi ve iş yeri dağılımının haritası paylaştı. İş insanlarının özellikle esnafın önünü açması beklenen iş yeri projesine ilişkin detaylar netleşti. 28 ilde sanayi sitesi ve iş yeri dağılımı projesinde; Tekirdağ, Kastamonu, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çorum, Konya, Aksaray, Mersin, Kayseri, Sivas, Adana, Gaziantep, Ordu, Trabzon, Malatya, Şanlıurfa, Erzurum, Diyarbakır, Şırnak, Van yer aldı.

SANAYİ SİTELERİ SAYILARI

TOKİ kuruluşu tamiratla uğraşan küçük işletmelere, oto tamirhanelerine, mobilyacılara ve makine üreticilerine kadar farklı sektörde sanayi alanında çalışan her işletmeciyi barındıracak alanlar kuruyor. Ankara’da 1000, Adana’da 500, İzmir’de 700 olmak üzere toplam 28 ilde 10 bin sanayi sitesi kuruluyor.

SANAYİ SİTELERİNE BAŞVURU ŞARTLARI

– T.C. Vatandaşı olmak,

– Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak,

– 1- 18 yaşını doldurmuş olmak,

– Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler,

– Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkânı olmaması,

SANAYİ SİTELERİ ÖDEME ŞARTLARI?

– Başvuru bedeli: 2000 TL

– İhale sonrası yaklaşık dükkân bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli,

– Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır.)

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri 14 Eylül – 31 Ekim 2022 arasında yapılacak.

Şehrivan