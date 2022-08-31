TOKİ'den Van'a sosyal konut müjdesi! Sosyal konut projesinden kimler faydalanacak, kaç konut yapılacak? İşte detaylar

Ev fiyatlarında yaşanan sorunla birlikte hükümet yeni çözüm önerileri ararken geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla birlikte Sosyal Konut Projesi açıklandı. Açıklanan yeni proje kapsamında artan ev ve kira fiyatlarına karşılık devlet tarafından destekli olarak yapılacak konutlarda uygun ödeme koşulları sağlanacak. Vatandaşlar 81 ilde yapılacak konutların hangi şehirlerde kaç hane yapılacağını merak etmeye başladı. Doğu Anadolu bölgesinde yapılacak konut sayısı tahmini olarak belirlenmiş durumda. Sosyal konu projesi kapsamında TOKİ'nin Van'da yapacağı sosyal konut kontenjan sayısı ise 1500 olarak tahmin ediliyor.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesinde gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacağını bildirdi.

TOKİ KONUTLARI 2+1 VE 3+1 OLACAK

TOKİ’nin Van’da yapılması beklenen toplam konut sayısının 1500 adet civarında olacağı ve TOKİ daireleri iki çeşit olacak. Dairelerin bir kısmı 2+1 bir kısmı ise 3+1 olacak.

240 AYA KADAR TAKSİTLE EV SAHİBİ OLUNACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili soruya ilişkin şunları ifade etti: "Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki, konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkânı olacak."

EV FİYATLARI VE TAKSİTLERİ BÜTÇEYİ SARSMAYACAK

Son dönemde fahiş bir şekilde artan kira ve konut fiyatlarına karşı dar gelirliyi korumak için hareket geçen hükümet, dev sosyal konut projesinde aylık ödemelerin bütçeleri sarsmamasına dikkat ediyor.

İşte Doğu Anadolu'da yapılacak konut sayısı

Ağrı TOKİ 2022 tahmin edilen sosyal konut kontenjanı: 750

Ardahan, TOKİ 2022 tahmin edilen sosyal konut kontenjanı: 1200

Bitlis, TOKİ 2022 tahmin edilen sosyal konut kontenjanı: 450

Bingöl, TOKİ 2022 tahmin edilen sosyal konut kontenjanı: 600

Elazığ, TOKİ 2022 tahmin edilen sosyal konut kontenjanı: 2100

Erzincan, TOKİ 2022 tahmin edilen sosyal konut kontenjanı: 750

Erzurum, TOKİ 2022 tahmin edilen sosyal konut kontenjanı: 3750

Hakkâri, TOKİ 2022 tahmin edilen sosyal konut kontenjanı: 450

Iğdır, TOKİ 2022 tahmin edilen sosyal konut kontenjanı: 450

Kars, TOKİ 2022 tahmin edilen sosyal konut kontenjanı: 900

Malatya, TOKİ 2022 tahmin edilen sosyal konut kontenjanı: 1500

Muş, TOKİ 2022 tahmin edilen sosyal konut kontenjanı: 600

Tunceli, TOKİ 2022 tahmin edilen sosyal konut kontenjanı: 450

Van, TOKİ 2022 tahmin edilen sosyal konut kontenjanı: 1500

Şehrivan Gazetesi