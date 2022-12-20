Tedavi edilen yaban hayvanlarıyla ekolojik denge korunuyor

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, Van Gölü Havzası’nda çeşitli nedenlerle yaralanan yaban hayvanlarını tedavi ederek ekolojik dengenin korunmasını sağlamada büyük katkı sağlıyor.

ÇEVRE 20.12.2022, 12:40
Tedavi edilen yaban hayvanlarıyla ekolojik denge korunuyor

Bölgede çeşitli nedenlerle yuvasından ayrı düşen veya yaralanan çok sayıda kanatlı ve memeli yaban hayvanına Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ev sahipliği yapıyor.

2022 yılı içerisinde farklı mevsimlerde Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma, polis çeşitli kamu kurumları ve vatandaşlar tarafından çok sayıda yaban hayvanı tedavi ve bakım için Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Bu yıl tedavi için getirilen hayvanların birçoğu tedavi edilerek doğaya geri salındı.

“Ekolojik dengenin bozulmaması için çalışma yapıyoruz”
İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkezin Van Gölü Havzası'ndaki bütün yaban hayvanlarıyla ilgilendiğini belirtti. Ekolojik dengenin bozulmaması için yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Aslan, “2022 yılında merkezimize çevre illerden 400 civarında hayvan bize geldi.

Mevsimine göre yuvadan düşme veya doğaya tutunamama gibi nedenlerden kaynaklı hayvanlar getirildi. Özellikle yavru hayvanlara burada kreş hizmeti verdik. Bu anlamda başarı şansımız da yüksek oldu. Kanatlı hayvanlarda doğuya tutunma oranı yüksekken, ancak kurt, tilki ve ayı gibi memeli hayvanları tekrar doğaya döndürmekte zorlanıyoruz.

Bu yüzden ‘Haçuvan’ adını verdiğimiz yavru ayı barınağa gönderildi. Böylece 2022 yılında 400 yaban hayvanın 120’sini doğayla buluşturduk” dedi.
Son iki yılda ise yaklaşık 860 civarında yaban hayvanın getirildiğini dile getiren Aslan, bunlardan 260 civarında hayvanın doğayla buluşturulduğunu kaydetti.İHA

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 20 Aralık 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 17 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 17 12
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10