Tarihi Van kalesi ışıklandırılıyor!

Urartu Kalelerinin en görkemlisi olan ve 1. Kral Sarduri tarafından yaptırılan Van Kalesi, güzelliğiyle yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

Pek çok savaşa ve çağa tanıklık etmiş olan Van kalesi tarihe ışık tutarken, yeniden ışıklandırılması için Vali Ozan Balcı da müjdeyi verdi. Kentin mirasına sahip çıkacaklarını ifade eden Balcı, Hoşap Kalesi, Gevaş Selçuklu Mezarlığı, Erciş Çelebibağ Mezarlığı, Süleyman Han Camii Kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmalarına başladıklarını belirtti.

KÜLTÜREL MİRASIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ

Van Büyükşehir Belediyesi hesaplarından yapılan paylaşımda şunlar yer aldı: “Valimiz Sn. Ozan Balcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Valimiz, Kültür Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak; Hoşap Kalesi, Gevaş Selçuklu Mezarlığı, Erciş Çelebibağ Mezarlığı, Süleyman Han Camii Kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmalarına başlıyoruz. Öte yandan Ulu Camii ve Kızıl Minareli Camide de restorasyon çalışmalarına başlanmış ve rölövesi hazırlanmaktadır. Tarihi Van Kalesi’ni de ışıklandırıyoruz. İlimize hayırlı olsun”

Şehrivan