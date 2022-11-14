Sular çekilince Van Gölü’ndeki mikrobiyalitler ortaya çıktı

Van Gölü suyunun çekildiği Edremit sahillerinde ortaya çıkan mikrobiyalitler güzel görüntüler oluşturdu.

ÇEVRE 14.11.2022, 10:44
Sular çekilince Van Gölü’ndeki mikrobiyalitler ortaya çıktı

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle su kaybının yaşanması, suyun dibindeki mikrobiyalitlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Van Gölü’nün bazı kıyı bölgelerinde suların çekilmesi, gölün derinliklerinde yer alan mikrobiyalitleri de ortaya çıkardı. Geçtiğimiz yıllarda sadece küçük bir kısmı görünen mikrobiyalitler, bu kez suların çekilmesiyle tamamen ortaya çıktı.

Van Gölü’nün 3 bin 710 kilometrekarelik yüzey alanlıyla dünyanın en büyük sodalı gölünü oluşturduğunu ifade eden Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “Ekstrem bir su kalitesine sahip. Yani çok özel bir ekosistem ve bu özel ekosistemin tabanında oluşan mikrobiyalit denilen sedimanter yapılar var” dedi.

Mikrobiyalitlerin sadece sodalı göllerde meydana geldiğini belirten Akkuş, “Göl tabanından kalsiyumca zengin tatlı su çıkışı oluyor. Tatlı sudaki kalsiyum ile göldeki soda bikarbonat birleşip çökelmeye başlıyor. Bu çökelmeyle beraber buradaki siyanobakteriler ve algler, faaliyete geçerek göl tabanında ağaç benzeri devasa yapılar oluşturuyor. Van Gölü’ndeki mikrobiyalitler, dünyanın diğer yerlerindekilerden farklıdır. Van Gölü’nde dünyanın en büyük mikrabiyalitleri var. Diğer göllerdekiler 5-10 metreyken buradakiler 30-40 metreye kadar ulaşıyor” ifadelerini kullandı.İHA

Yorumlar (1)
Vandan 3 saat önce
Bu görüntünün güzel olan hiç bir yanı yok. Aksine bunlar gölümüzün yavaş yavaş ortadan kaybolduğunu gösteriyor. Maalesef yoğun bir şekilde kirletiliyor ve gölü beslemesi gereken sular göle akmıyor. Çok acil bir şekilde önlemler arttırılmalı ve tek güzelliğimiz olan gölümüz korunmalı.
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