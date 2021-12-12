Şırnak’ta termometreler eksi 21 dereceyi gösterdi, dereler dondu
Şırnak’ta hava sıcaklığının eksi 21 dereceye düştüğü Faraşin Yaylası'nda dereler buz tuttu.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde adeta Sibirya soğukları yaşanıyor. Hava sıcaklığının eksi 21 dereceye kadar düştüğü Faraşin Yaylası'nda dereler buz tuttu. Şırnak, Van ve Hakkari üçgeninde bulunan yayla, kış aylarında bölgenin en çok yağış alan yaylası olarak biliniyor. Yaşat köyünde de karla kaplanan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.iha
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