Sıhke Caddesi'ndeki park sorunu çözülemedi

Van'ın hemen hemen her noktasında devam eden park sorunu, şehrin işlek cadde ve sokaklarında da görülmeye devam ediyor. Ana cadde ve ara sokaklara yapılan çift sıra parklar, trafik akışını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle tek yönlü bölge olan, Yeniyol Kavşağı ile Beşyol arasındaki bölgede, park eden araçların yayına bir araç daha park ediyor.

Van'da, işlek cadde ve sokaklara yapılan çift sıra parklar yoldan geçen sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bu sorun defalarca gündeme getirilmesine rağmen çözüm bulmadı. Çift sıra park sorununun sıkça yaşandığı caddelerden olan Sıhke Caddesi'nde trafik akışı gün içerisinde güçlükle sağlanırken, iftar saatine doğru ise adeta kitlenme noktasına geliyor.

Duyarsız sürücülerin araçlarını çift sıra ve bilinçsizce yola park etmesi, caddeden geçen diğer araç sürücülerini çileden çıkarmaya devam ediyor. Daha önce defalarca dile getirilmesine rağmen, herhangi bir önlemin alınmadığı Sıhke Caddesi'nde, çift sıra parklar gelişigüzel bir şekilde devam ediyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde, gelişi güzel parklar yüzünden trafik kitlenme noktasına gelirken, caddeyi kullanan sürücüler ise çileden çıkıyor.

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde caddeyi kullanan diğer sürücüler mağdur olurken, akmayan trafik nedeniyle metrelerce araç kuyrukları oluşuyor. Park etmenin yasak olduğunu belirten tabelalara aldırış etmeyen sürücüler, araçlarını yol boyunca çift sıra halinde park ediyor. Yapılan kural ihlali nedeniyle cadde de araç ve yaya trafiği tehlikeye giriyor.

Bölgede yaşanan park sorununa tepki gösteren esnaflar, Sıhke Caddesi'nde park sorununun artık çığırından çıktığına dikkat çekerek, yetkililerin bu konuda biran önce önlem alması gerektiğini vurguladılar.

Kent genelinde alternatif caddelerin az olduğunu ve çift sıra parklar yüzünden trafiğin kitlendiğini belirten duyarlı sürücüler ise, duyarsız sürücülere caydırıcı cezaların verilmesini istediler. Sorumsuz sürücüler nedeniyle birçok kişinin mağdur olduğunu belirten vatandaşlar, cadde de her gün trafiğin kitlenmesi noktasına geldiğini ve caddeyi kullanan sürücülerin çift sıra parklar yüzünden dakikalarca beklemek zorunda kaldığını ifade ettiler.

Yetkililere çağrıda bulunan sürücüler ve esnaflar denetimlerin sıklaştırılmasını ve duyarsız sürücülere caydırıcı cezaların verilmesini istedi. Van'da adeta gelenek halini alan ikili, üçlü park etme alışkanlığı yüzünden bazı araç sürücüleri arasında da kavgaya varan tartışmalar ve gerginlikler yaşanıyor.

Özellikle yolda park etmiş bir aracın yanına ikinci aracın park etmesi, karşı tarafta da iki ayrı aracın park etmesi ve bazı araçların da çeşitli sebeplerle düzensiz şekilde park edilmesi yüzünden sinirler geriliyor.

Van Bölge Gazetesi