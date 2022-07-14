Sıcaktan bunalan Vanlılar, göle akın etti

Van’da bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar Van Gölü sahillerine akın ederken, yaşanan yoğunluk sahildeki esnafın yüzünü güldürdü.

ÇEVRE 14.07.2022, 13:53
Sıcaktan bunalan Vanlılar, göle akın etti

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar Van Gölü sahilleri başta olmak üzere piknik alanlarına akın etti. Van Gölü sahillerini dolduran vatandaşlar bir yandan piknik yapmanın keyfini yaşarken bir yandan da Van Gölü’nde yüzerek serinlemenin tadını çıkardı. Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı ve İskele mahallelerinde yer alan Van Gölü sahillerine akın eden vatandaşlar, buradaki işletmecilerin yüzünü güldürdü.

"Burası Marmaris'i, Antalya'yı aratmayacak kadar güzeldir"
Dereağzı Mahallesi’nde yaklaşık 15 piknik alanının bulunduğunu belirten Mahalle Muhtarı Reşit Öner, günlük yaklaşık 15 bin yerli turisti ağırladıklarını söyledi. Van’ın ‘Doğu’nun incisi’ olarak bilindiğini belirten Öner, “Dereağzı Mahallesi de Van’ın incisidir. Sahillerimiz Akdamar Adası ile Kuzu Adası’nın karşısındadır. Mahallemiz Van Gölü’ndeki bir yarım ada gibi görünüyor. İnanıyorum ki buralara bir düzen verilse burası Marmaris’i, Antalya’yı aratmayacak kadar güzeldir. Ancak hem bakıma ihtiyacı var hem ulaşıma. Çünkü yollarımız hem dar hem de asfalt olmadığı için çok kötü durumda. Buraya yakışmayan bir yol. Yine çöplerimizin günü birlik alınması gerekiyor. Yetkililerden buralara el atılmasını istiyorum” dedi.

"Sezonun kısa olmasından dolayı büyük yatırım yapamıyoruz"
Sahil İskele Kamping İşletmecisi Muğdat Ovaçin ise 9 günlük bayram tatilinde vatandaşların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, “2008 yılından beri sektörde çalışıyorum. Buraların mevsimi çok kısa. Nisan ayı gibi sezonumuz başlıyor ve çok kısa sürüyor. Bu nedenle buralara herhangi büyük bir yatırım yapamıyoruz" diye konuştu.

Genelde Van ve çevre illerden vatandaşların kamp alanına geldiklerini belirten Ovaçin, "Van ve çevre illerden gelip ya kamp kurarlar ya da çadırlarda kalırlar. Ancak bizler özellikle ulaşım noktasında büyük sıkıntı yaşıyoruz. Gelen misafirlerimiz yoldan dolayı şikayet ediyor. Bu noktada yetkililerden yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Batman’dan ailesi ile birlikte piknik yapmaya gelen Özkan Salman isimli vatandaş da, “Burası çok serin. Biraz daha bakım yapılması halinde Antalya’dan daha yoğun turist çekebilme potansiyeli var. Bir yandan dağlarda kar var bir yandan denize giriliyor. Burada ufak tefek yatırımlar yapılsa çok güzel işler çıkar. Ben bunun için herkesin gelip buraları görmelerini istiyorum” dedi.

Bitlis’in Hizan ilçesinden gelen Faruk Demir isimli vatandaş ise “Burası nadir bir yer. Çok güzel ama eksiklikleri var. Suyun çekilmesinden dolayı her yer taşlık olmuş. Ayrıca mahalle yolları çok kötü. Yolları çok dar ve iki araç yan yana geçemiyor. Ayrıca tanıtım noktasında da sıkıntı var. Yeterince tanıtılmıyor” şeklinde konuştu.

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