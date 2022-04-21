Sebze fideleri satışa sunuldu

Van’da özellikle Küçük Cami civarında satılan fidelere ilginin yüksek olduğu belirtildi.

Sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan fiyat artışları, bahçe sahibi vatandaşları ekime yönlendirdi. Fide satıcıları, bu durumdan kaynaklı, fidelere yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.

Fide satıcısı İsmail Çınar, bu sene daha erken fide satışı yapmaya başladıklarını söyledi. Çınar: “Seracıların büyük bir talebi vardı, yine vatandaşların da ilgisi söz konusuydu, biz de bu talebe cevap verebilmek adına fide çeşitlerini daha erken getirdik” dedi.

“İŞ YOĞUNLUĞUMUZ ERKEN BAŞLADI”

Fide satıcısı İsmail Çınar, seracıların yoğun talebinden dolayı sezona hareketli bir başlangıç yaptıklarını belirterek şunları söyledi: “Yaklaşık 12 yıldır sebze fidesi satışını yapıyoruz. Her sene sezon başlamasıyla birlikte sebze fidelerini satışa sunuyoruz. İşlerimiz normalde Nisan ayının 25’inden sonra yoğunlaşır ama bu sene daha erken başladı yoğunluğumuz. Bunun da sebebi seracıların büyük bir talebi vardı, biz de bu talebe cevap verebilmek adına fide çeşitlerini daha erken getirdik. Bilindiği gibi sebze ve meyve fiyatları çok arttı, seracıların yanı sıra vatandaşlar da bu sene daha erken bahçesini ekmeye başladı. İşlerimiz Haziran ayının 15’ine kadar sürecek. Çok sayıda fide çeşitlerimiz mevcut. Mesela 6 çeşit biber fidemiz var, 4 çeşit domates fidemiz var, salatalık, yeşillik çeşitlerinin tümü ve diğer fide ve ayrıca tohum çeşitleri de mevcut.”

“FİDE FİYATLARI ARTTI”

Bu yıl fide çeşitlerine de zam yapıldığını aktaran Çınar, şöyle konuştu: “Bu sene fiyatlar yükseldi. Malum, akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, nakliye ücretlerini arttırdı. Piyasada genel bir artış da söz konusu. Fide fiyatları geçen seneye göre iki kat arttı diyebilirim. Geçen sene 1 liraya sattığımız sebze fidesi bu sene 2 lira, 2.5 lira. Fide fiyatları bu yıl 1,5 lira ile 5 lira arasında değişiyor. Soğan tohumu ise 10-15 lira arası değişiyor. Geçen seneye göre fiyatların artış göstermesine vatandaşlar söyleniyor ancak yine de alıyorlar. Fide çeşitlerimiz genelde Antalya, Mersin ve Siirt'ten geliyor. Van’da da fide üretimi var ama hava şartlarından dolayı çok geç çıkıyor...”

Prestij gazetesi