Saray ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan Turan ve Karahisar mahalleleri ile bazı üs bölgeleri yollarını açmaya çalışıyor.

Yer yer 2 metreyi bulan bölgede güçlükle ilerleyen ekipler, kısa sürede yolları açmayı hedefliyor.AA