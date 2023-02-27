Saray ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor
Van'ın Saray ilçesinde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan Turan ve Karahisar mahalleleri ile bazı üs bölgeleri yollarını açmaya çalışıyor.
Yer yer 2 metreyi bulan bölgede güçlükle ilerleyen ekipler, kısa sürede yolları açmayı hedefliyor.AA
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