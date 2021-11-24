Saray'da yol çalışmaları başladı
Van'ın Saray ilçesinde yol çalışmaları başladı.
Van Saray Belediyesi’nin geçtiğimiz sene açılan ve anayoldan devlet hastanesine bağlantı sağlayan yolun beton yol yapılmasına ilişkin çalışma başlatıldı. Van Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yapılan yol çalışmasını yerinde inceleyen Kaymakam Yunus Ataman, ilçe merkezinde de söz konusu çalışma ve düzenlemelerin devam edeceğini ifade etti. Ataman, “İlgili yolun düzenlenmesi noktasında desteklerini esirgemeyen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'e şükranlarımı sunuyor, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
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