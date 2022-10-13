Saray 3 Nisan Caddesi yeni imajına kavuşuyor

Van Büyükşehir Belediyesi yaptığı projelerle ilçe merkezlerinin gelişimine katkı sağlıyor. Bu çerçevede Saray ilçe merkezinde bulunan ve ilçeye bağlantıyı sağlayan 2,5 kilometrelik 3 Nisan Caddesi’nde hummalı bir çalışma yürütüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmasıyla baştan aşağı yenilenen caddede yarma, dolgu, PMT, yaya yolu, orta refüj ve sıcak asfalt yapılıyor. İlçenin kalbi niteliğindeki 3 Nisan Caddesi yenileme çalışmaları çerçevesinde ilçe meydanı da genişletilerek asfaltlandı. Çalışmaları yakından takip eden ilçe sakinleri ve esnaf, yapılan yatırımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

İlçede yapılan çalışmalardan dolayı Van Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden ilçe esnafından Rıdvan Özsoy, “Yapılan çalışmalar ilçemizin gelişmesi için çok önemlidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Caddelerimiz genişledi. Yıllar sonra sıcak asfalta kavuştu. Yapılan çalışmalardan memnunuz. Daha öce caddelerimiz dardı. Neredeyse doğru dürüst kaldırım yoktu. Yapılan çalışmalarla yepyeni bir görünüme kavuştu” dedi.

İlçe sakinlerinden Bayram Dinler, yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, “Burası küçük bir ilçe olduğu için daha önce merkezdeki caddelerimiz kötü durumdaydı. Yapılan çalışmalarla Caddelerimiz çok güzel oldu. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yaklaşık 20 bin nüfusuyla kentin en küçük ilçelerinden biri olan Saray ilçesindeki çalışmaların büyük bir kısmı tamamlanırken, ekiplerin yoğun çalışmasıyla sezon sonuna kadar çalışmaların bitirilmesi planlanıyor.