Şamran Kanalı, temizlenmeyi bekliyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Van 17. Bölge Müdürlüğü'ne ait olan tarihi Şamran Kanalı, son zamanlarda duyarsız vatandaşlar tarafından adeta çöplük olarak kullanılıyor. 3 bin yıllık tarihi geçmişi olan söz konusu kanal, temizlenmeyi bekliyor.

ÇEVRE 15.07.2022, 09:29
Şamran Kanalı, temizlenmeyi bekliyor

Şehir merkezinin belli bölgelerinden geçen Şamran Kanalı, duyarsız vatandaşların çöplerini bilinçsizce atmaları yüzünden her geçen gün biraz daha kirleniyor. Tarihi Şamran Kanalı'na sorumsuz kişiler tarafından gelişi güzel atılan çöpler, atık sular nedeniyle çevreye kötü koku saçarken, kanalda biriken çöplerin çevre kirliliği oluşturduğunu belirten vatandaşlar, kanalın temizlenmesi çağrısında bulundu.

Akan suyla birlikte Van Gölü'ne gitmesini engellemek için yapılan ızgaraların bulunduğu yerlerde toplanan tonlarca çöp, çirkin görüntü oluştururken, kötü koku saçan kanalda yetkili kurumların çalışma yapmaması ise tepkilere yol açıyor. Bazı duyarsız çevre sakinlerinin çöplerini gelişigüzel atması yüzünden kanal, havaların sıcak oluşuyla birlikte etrafa pis kokuların yayılmasına da neden oluyor.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, çöplerin bir an önce temizlenmesi gerektiğini kaydediyor. Urartu krallarından Menua döneminde (MÖ 810-786) Van'ın tarım arazilerinin, bağ ve bahçelerinin sulanması amacıyla inşa edilen Şamran Kanalı'nın, bazı vatandaşların sorumsuzluğu sonucu pislik yuvasına döndü. Çevre sakinleri uzun yıllar önce Şamran Kanalı'ndan su içtiklerini, kanalın çok temiz ve berrak olduğunu, kanalda balıkların yaşadığını belirterek, herkesin bu tarihi kanalla sahip çıkması gerektiğini ifade ettiler.

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan vatandaşlar, özellikle Edremit girişinden itibaren üç, dört mahalle boyunca göle kadar kanalın evsel atık, çöp, metal, lastik, taş, toprak, odun, yaprak, kirli çamur ve lağım dolu olduğunu vurguladılar.  Kanalın adeta döküldüğünü belirten çevredeki vatandaşlar, insan sağlığı, çevre, doğa ve Van Gölü'nün bu kirlilik sebebiyle büyük bir risk altında olduğunu söylediler. İlgili kurumlardan kanalla ilgilenmesini ve çöpleri temizlemesini isteyen duyarlı vatandaşlar, kanalın biran önce bakım ve onarımının yapılmasını da istediler. Tarihi kanalın içler acısı halde olduğunu belirten vatandaşlar, Şamran Kanalı ve Van Gölü'ne akan diğer kanallarından elden geçirilmesini, çöplerden arındırılmasını istedi.

MENUA (ŞAMRAN) KANALI

Anadolu ve dünya su mühendisliğinin bir harikası olan ve 51 km uzunluğundaki Menua Sulama kanalı, aynı zamanda 2800 yıllık ölümsüz bir aşk efsanesini de simgelemektedir. Kanal'ın çevresinde Kral Menua (mö 810 - 786) tarafından kızı Tariria için bugünkü Edremit'in güneybatısında. Kadembasti (Uğurlu Yer) mevkiinde yapay teraslar halinde yaptırılan asma bahçeleri. Asur Kraliçesi Semiramis'in dünyanın yedi harikasından biri sayılan asma bahçeleriyle özdeşleştirilerek efsaneleştirilmiştir.

Burası yaklaşık 3 km uzunluğunda ve 2 km genişliğindedir. Yarım aya benzeyen bu yapay teraslara Osmanlı döneminden bu yana halk " Uğurlu Yer" demektedir. Van'ın 50 km güneyinde yer alan Gürpınar (Havasor) Ovası'ndan Urartu Krallığı'nın başkentinin bulunduğu Van Ovasına tatlı su taşıyan Menua Kanalı geçtiği yerlerde yapılan tarıma hayat vermekte ve kanal boyunca yaklaşık 5000 hektarlık araziyi sulamaktadır. Bu kanalın en az %70'ı Edremit'in içinden geçmektedir. Çağlar boyunca adını değiştirmeden varlığım sürdüren Şamram (Menua) Kanalı günümüzde sevilerek söylenen "Edremit Van'a bakar / içinden Şamram akar" dizeleriyle yaşamaya devam etmektedir.

Bölgegazetesi

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