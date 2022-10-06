Sahil Yolu projesi Van'a nefes aldıracak

Kent trafiğini rahatlatmak için yeni yollar, alternatif güzergâhlar ve caddeler inşa eden Van Büyükşehir Belediyesi kentin 50 yıllık sahil yolu hayalini gerçekleştirmek için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesindeki Yaşar Kemal Parkı ile Edremit ilçesindeki Uyguma Oteli arasındaki 11 kilometrelik Sahil Yolu'nda çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ettiriyor. Kent trafiğini ciddi anlamda rahatlatacak olan ve 30 metre genişliğindeki sahil yolunda dolgu ve tahkimat çalışmaları tamamlanırken, PMT ve sathi kaplama çalışmaları ise, aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl yapımına başlanan ve İskele- Fidanlık, Fidanlık-Havalimanı olmak üzere 2 etap şeklinde hayata geçirilen Sahil Yolu Projesi adeta kentin kaderini değiştirecek ve İpekyolu'na alternatif bir yol olacak. Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerini sahilde buluşturmayı hedefleyen Sahil Yolu Projesi kapsamında 11 kilometrelik araç yolu, koşu ve yürüyüş yolları ile aydınlatma ve peyzaj çalışmaları da yapılacak. Ayrıca Hatuniye Yolu ve Eski Kale Yolu Caddesi'yle birleşecek olan Sahil Yolu, İskele'den sonra Erciş yoluna da çıkarılacak.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Vanlıları Van Gölü ile buluşturacak ve bitme aşamasına gelen sahil yolunda sık sık incelemelerde bulunmaya devam ediyor. Vali Balcı, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Van'ın 50 yıllık hayali olan 11 kilometrelik sahil yolundaki çalışmaları yerinde inceledi.

Sık sık Sahil Yolu Projesi çalışmalarını yerinde inceleyen ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "Sathi kaplaması devam eden sahil yolu boyunca 1100 dönümlük alanda rekreasyon çalışmalarını da tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Koşu ve yürüyüş yolları, dinlenme alanları, parklar, aydınlatma ve peyzaj çalışmaları ile Tarihi Van Kalesi'nin batı kısmında yapılan rekreasyon çalışmalarıyla seyrine doyumsuz manzara sunan sahil yolunu bitirip halkımızın hizmetine açıyoruz" dedi.

Van Bölge Gazetesi