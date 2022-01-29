Sağlık Sokak'ta park sorunu devam ediyor
Beşyol trafiğini rahatlatmak üzere önce tek yönlü olarak hizmete açılan, ancak araç parkları üzerine daha sonra çift yönlü olan Sağlık Sokak'ta, duyarsız sürücülerin park alışkanlığı bitmek bilmiyor.
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan ve Hastane Caddesi ile Akköprü Yolu'nu birbirine bağlayan Sağlık Sokak'ta sürücülerin araçlarını gelişi güzel park etmesi yüzünden trafik kitlenme noktasına geliyor. Sağlık Sokak'taki park sorunu defalarca gündeme getirilmesine rağmen bir türlü çözüme kavuşturulamadı.
Duyarsız sürücüler tarafından gelişi güzel park edilen araçlar yüzünden Sağlık Sokağı'ndan beklenilen randıman alınmazken, vatandaşların tepkisi de her geçen gün artmaya devam ediyor. Daha önce tek yönlü, daha sonra araç parklarının önüne geçilmesi için çift yön yapılan Sağlık Sokağı'nda park sorunu sona ermek bilmiyor.
Her geçen gün giderek büyüyen ve sokağı kullanan sürücüleri çileden çıkaran park sorunu çözüm bekliyor. Sağlık Sokak'ta bazı duyarsız sürücüler araçlarını yol kenarına park etmesi trafiğin aksamasına neden olurken, vatandaşlar ise park sorununa bir an önce çözüm bulunmasını ve araçlarını gelişi güzel park eden araç sahiplerine gerekli yaptırımların uygulanması istiyor.
Bölgegazetesi
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|21
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|21
|43
|3. Sivas Belediyespor
|21
|40
|4. Afjet Afyonspor
|20
|37
|5. Bodrumspor
|21
|37
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|21
|37
|7. Somaspor
|20
|35
|8. Çorum FK
|21
|34
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|20
|32
|10. Ankaraspor
|21
|31
|11. Serik Belediyespor
|21
|29
|12. İnegölspor
|21
|27
|13. Diyarbekirspor
|21
|25
|14. Etimesgut Belediyespor
|21
|25
|15. Turgutluspor
|21
|23
|16. Adıyaman FK
|20
|19
|17. Sarıyer
|21
|18
|18. Ergene Velimeşespor
|21
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|21
|12
|20. Niğde Anadolu FK
|21
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12