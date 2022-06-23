Sadece Van'da uçabilen "Rose'nin Çokgözlüsü" için kilometrelerce yol kat ettiler

Türkiye'de sadece Van'da yaşadığı bilinen "Rose'nin Çokgözlüsü"nü görüntülemek için kilometrelerce yol kat eden kelebek gözlemcileri, doğayı baştan başa tarayıp nadiren de olsa kelebeği görüntülemenin sevincini yaşadı.

ÇEVRE 23.06.2022, 11:00
Sadece Van'da uçabilen "Rose'nin Çokgözlüsü" için kilometrelerce yol kat ettiler

Avrupa'da en fazla kelebek türüne ev sahipliği yapan Türkiye'de, kelebek gözlemcileri, sadece Van'da yaşadığı bilinen Rose'nin Çokgözlüsü'nü kayıt altına almak için kilometrelerce geldi. İklim özellikleri, zengin florası, yüksek rakımı ve eşsiz doğasıyla çok sayıda canlıya ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası, birçok bitki çeşidinin bir arada bulunduğu doğada, yüzlerce kelebek türünü de barındırıyor.

Türkiye'de tespit edilen 400 dolayında kelebek türünden 220'sine yaşam alanı sunan havza, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan endemik türlerle doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Başta İstanbul, İzmir, Bursa ve Manisa'dan olmak üzere çok sayıda ilden kente gelen kelebek gözlemcisi, Türkiye'de sadece Van'ın Kurubaş Geçidi'ndeki 4 kilometrekarelik alanda yaşadığı tespit edilen Rose'nin Çokgözlüsü'nü (Polyommatus Rosei) görüntülemek için çaba sarf ettiler.

Kelebek sevdasından dolayı bu gün de yollarının Van’a düştüğünü ifade eden Ali Uysal, “Van’a ilk defa geliyorum. Uzun zamandır planlıyorduk nasip bugüneymiş. Buraya Rose’nin Çokgözlüsü’nü çekmeye geldik. Umduğumuzu fazlasıyla bulduk. Çok güzel fotoğraflar da aldık. Sağ olsunlar mankenlik yaptılar” dedi.

Bursa’dan geldiğini ifade eden kelebek gözlemcisi ve araştırmacısı Hayri Yıldırım, “Doğuda olan kelebeklerin Bursa’da olmadığından bu türleri çekmek için Van’a geldik. Bugünkü araştırmamız Rose’nin Çokgölüsü’ydü. Onu bulduk ve bugünkü çekimlerimiz tamamladık. Bol bol kanat üstü ve kanat altı almaya çalıştık. Çiçek üzeri ve topraktaki çekimlerimiz tamamladık. Geldiğimize değdi” dedi.

Tarih öğretmeni ve kelebek gözlemcisi Halil İbrahim Sarı, “Geçen sene de kelebekleri fotoğraflamak için Van’a geldim. Fakat bazılarını bulamadık. Bu sene tekrar nasip oldu geldik. İnşallah aradıklarımızı buluruz. Bugün Rose’nin Çokgözlüsü’ne geldik ve umduğumuzu bulduk. Buranın bitkisi de çok, kendisinin de birkaç bireyi var çok güzel memnun kaldık" diye konuştu.İHA

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