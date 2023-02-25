Prof. Dr. Aslan: “Enkaz altındaki hayvanların hayatta kalma güçleri fazladır”

Kahramanmaraş merkezli depremlerde insanların yanı sıra, çok sayıda evcil ve çiftlik hayvanı da etkilendi. Deprem bölgesinde veteriner hekimler başta olmak üzere birçok dernek, öğrenci grupları gibi oluşumlar da hayvanlar için yardım eli uzattı. Depremin 17’inci günlerinde bile enkaz altında kalan hayvanların sağ olarak çıkarıldığı dikkat çekti.

“Küçük olmalarından dolayı hayatta kalma güçleri daha fazla”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Aslan, meydana gelen depremden dolayı hem insanlar hem de diğer canlıların etkilendiğini belirtti. Canlıların hep birlikte tabiatta yaşayan varlıklar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Son zamanlarda kültür değişimine bağlı olarak kedi, köpek, muhabbet kuşu ve balıklar gibi pet hayvanlar evlerimizde bizimle birlikte yaşamaktadır. Tabi meydana gelen depremde bu canlar da etkilenmektedir. Bu hayvanlar küçük olmalarından dolayı hayatta kalma güçleri daha fazladır. Bunlar depremi önceden hissettiklerinden dolayı da kendilerini saklama özellikleri daha fazladır. Özellikle muhabbet kuşlarını depremde etkileyen bir sebep de soğuk havalardır. Bu yüzden bu hayvanlar depremden çok etkilendi” dedi.

“Çiftlik hayvanlarını canlı kurtarmak mümkündür”

Depremde çok sayıda köyün etkilendiğini ve buna bağlı yıkılan ahırlarda çok sayıda çiftlik hayvanın bulunduğunu dile getiren Aslan, “Ahırlar yapısı gereği tek katlı oluyor. Bu yüzden çiftlik hayvanlarına bir yaşam alanı oluşturmaktadır. Bu da ölmelerini azaltmaktadır. Ahırlarda hayvanların önünde sürekli yiyecek bulunmaktadır. Tabi eğer midelerindeki yiyeceği ruminantlarsa (geviş getirme) uzun süre yaşamlarını devam ettirmektedirler. Bu yüzden dayanmaları daha fazla olur. Bu yüzden depremin 10-15’inci gününde bu çiftlik hayvanlarını canlı kurtarmak mümkündür. Zaten ahırların tek katlı olmasından dolayı enkazdan çıkarmak da daha kolaydır” diye konuştu.

Her türlü afetlerde veteriner hekimlere de büyük görevler düştüğünü söyleyen Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Veteriner hekimleri acil afet durumlarında en ön safta yer alması için çalışmaların yapılaması gerekiyor. Tabi süreçte bu çalışmalar da başlatıldı. Deprem bölgesindeki tüm canlıların tedavisi yapıldı ve beslenmesi yapıldı. Bundan sonra da nasıl çalışmalar yapılması gerektiğine dair de kayıtlar yapılmaktadır.”