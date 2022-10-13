Park AVM'de işyerleri kiraya veriliyor

Kent gündemini uzun süre meşgul eden Park AVM, City Van AVM ismiyle geri dönüyor. Önümüzdeki aylarda yeniden açılması beklenen City Van AVM'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan Park AVM'deki 75 adet iş yeri ile 1 adet otopark için kiralama ihalesi kapalı teklif usulü ile 19 Ekim 2022 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kiraya verilecek 75 adet iş yeri ile 1 adet otopark için senelik geçici teminat bedeli 1 milyon 800 bin Türk Lirası olarak belirlendi. Park AVM'deki 75 adet iş yeri ve 1 adet otopark için 1 aylık muhammen bedel 1 milyon Türk Lirası, 1 yıllık muhammen bedel 12 milyon Türk Lirası, 5 yıllık muhammen bedel ise 60 milyon Türk Lirası olarak açıklandı.

Park AVM'deki 75 adet iş yeri ve 1 adet otopark için kesin teminat 5 yıllık bedelin yüzde 6'sı olarak belirlendi. 2010 yılında temeli atılan ve tamamlanması yıllar süren City Van AVM, kenti gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Yapılmaya başlandığı günden itibaren gündemden düşmeyen AVM, 2019 yılında alelacele açılmıştı. Elektrik, su, doğalgaz kesimleri ve diğer sorunlarıyla Vanlıların gündeminden düşmeyen Van Park AVM için yeni gelişmeler yaşanıyor.

City Van AVM ismiyle kente geri kazandırılacak olan AVM'de çalışmalar devam ediyor. Yüzde 50 belediyenin, yüzde 50 ise vatandaşlara ait olan City Van AVM'nin önümüzdeki süreçte yeniden hizmete açılması beklenirken, Van Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan 75 adet iş yeri ile 1 adet otoparkı 5 yıllığına 60 milyon Türk Lirası bedelle kiraya verecek.

City Van AVM yönetimi Türkiye'de kendini kanıtlamış firmaları getirmek için çabalarken, Van Büyükşehir Belediyesi ise, 75 adet iş yeri ile 1 adet otopark için kiralama ihalesini kapalı teklif usulü ile 19 Ekim 2022 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirecek. Önümüzdeki süreçte açılması hedeflenen City Van AVM yaklaşık olarak 2 bin kişiye ekmek kapısı olması bekleniyor.

Vanbölgegazetesi